Средняя цена автогаза в рознице 9 октября достигла 12,20 грн

Розничные операторы в период с 2 по 9 октября повысили стоимость автогаза на 5–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

WOG и ОККО в среднем повысили цены на 37 и 11 коп./л, до 12,98 и 12,99 грн/л соответственно. На столичных станциях у WOG цена ресурса составляет 12,78 грн/л (+20 коп/л к 2 октября) у ОККО —12,99 грн/л.

Сеть АЗК «БРСМ-Нафта» подняла цены на 10 коп./л, до 12,27 грн/л. Такие сети как AMIC и Shell повысили цены на 4 и 6 коп./л, до 11,97 и 11,33 грн/л соответственно.

UPG повысила цены на 20 коп./л, до 12,05 грн/л. На станциях «Параллель» автогаз подорожал на 38 коп./л, до 12,73 грн/л. KLO, BVS и «Авантаж 7» за неделю подняли цены на 10 коп./л.

В таких сетях как Chipo, «Татнефть», SUN OIL и Mango подняли цены на 5–10 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине с 2 по 9 октября составила 12,18 грн/л (+11 коп./л).

Компания Цена Изм. ОККО 12,99 0,11 WOG 12,98 0,37 Авиас 11,60 0,00 Укрнафта 11,57 0,00 AMIC 11,97 0,04 Shell 12,33 0,06 SOCAR 12,73 0,00 БРСМ-Нафта 12,27 0,10 Glusco 11,92 0,02 KLO 12,57 0,10 Автотранс 12,48 0,00 UPG 12,05 0,20 Параллель 12,73 0,38 BVS 12,09 0,10 Chipo 11,84 0,08 Авантаж 7 11,55 0,10 Татнефть-АЗС-Украина 12,06 0,06 Род-Ник 12,09 0,00 Marshal 11,40 0,00 SUN OIL 12,15 0,06 Mango 11,69 0,04 Motto 11,81 -0,02 Средняя цена в Украине: 12,18 0,11

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 2 на 9 октября, грн/л: