Финансовые новости
- |
- 09.10.20
- |
- 14:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Средняя цена автогаза в рознице 9 октября достигла 12,20 грн
13:18 09.10.2020 |
Розничные операторы в период с 2 по 9 октября повысили стоимость автогаза на 5–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
WOG и ОККО в среднем повысили цены на 37 и 11 коп./л, до 12,98 и 12,99 грн/л соответственно. На столичных станциях у WOG цена ресурса составляет 12,78 грн/л (+20 коп/л к 2 октября) у ОККО —12,99 грн/л.
Сеть АЗК «БРСМ-Нафта» подняла цены на 10 коп./л, до 12,27 грн/л. Такие сети как AMIC и Shell повысили цены на 4 и 6 коп./л, до 11,97 и 11,33 грн/л соответственно.
UPG повысила цены на 20 коп./л, до 12,05 грн/л. На станциях «Параллель» автогаз подорожал на 38 коп./л, до 12,73 грн/л. KLO, BVS и «Авантаж 7» за неделю подняли цены на 10 коп./л.
В таких сетях как Chipo, «Татнефть», SUN OIL и Mango подняли цены на 5–10 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине с 2 по 9 октября составила 12,18 грн/л (+11 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 2 на 9 октября, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,99
|
0,11
|
WOG
|
12,98
|
0,37
|
Авиас
|
11,60
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,57
|
0,00
|
AMIC
|
11,97
|
0,04
|
Shell
|
12,33
|
0,06
|
SOCAR
|
12,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,27
|
0,10
|
Glusco
|
11,92
|
0,02
|
KLO
|
12,57
|
0,10
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,05
|
0,20
|
Параллель
|
12,73
|
0,38
|
BVS
|
12,09
|
0,10
|
Chipo
|
11,84
|
0,08
|
Авантаж 7
|
11,55
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,06
|
0,06
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,00
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,15
|
0,06
|
Mango
|
11,69
|
0,04
|
Motto
|
11,81
|
-0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
12,18
|
0,11
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать кашлять: Почему власть отказалась от создания нового антиковидного фонда
|Деньги после дел: главный итог саммита в Брюсселе
|Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса
|Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доля госсектора в экономике Украины продолжает падать
|Средняя цена автогаза в рознице 9 октября достигла 12,20 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.10.20
|В Киеве представили Индекс прозрачности украинских компаний
|Оборона и космос: Укроборонпром планируют разделить на два холдинга
|Украина сократила экспорт электроэнергии почти на четверть
Это интересно
|Sony разобрала PlayStation 5: жидкий металл, «турбина», незаменяемый SSD и прочее
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
|Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался
|Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали