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Автогаз продолжает дорожать в рознице 8 октября
12:45 08.10.2020 |
Розничные сети АЗС 8 октября повысили цены на сжиженный газ в пределах 5–40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
WOG в среднем повысила цены на 11 коп./л, до 12,96 грн/л. Подорожание ресурса произошло за счет поднятия цен в Житомирской, Закарпатской и Черниговской областях на 40 коп/л, до 12,58 грн/л, на 12,38 грн/л и на 12, 48 грн/л соответственно. В Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях автогаз на станциях WOG подорожал на 20 коп/л.
В сети «БРСМ-Нафта» автогаз в среднем подорожал на 8 коп./л, до 12,27 грн/л. При этом в Винницкой и Днепропетровской областях цена ресурса выросла на 20 и 40 коп./л, до 12,39 и 12,19 грн/л соответственно.
Сети АЗК Glusco, «Фактор», «Автопорт», «Укргаздобыча» и Motto повысили цены в среднем на 5–40 коп./л (см. табл.).
По данным «А-95», средняя цена автогаза 8 октября выросла на 3 коп./л, до 12,17 грн/л.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 7 на 8 октября грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,97
|
0,02
|
WOG
|
12,96
|
0,11
|
Авиас
|
11,60
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,57
|
0,00
|
AMIC
|
11,97
|
0,00
|
Shell
|
12,32
|
0,00
|
SOCAR
|
12,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,27
|
0,08
|
Glusco
|
11,92
|
0,02
|
KLO
|
12,57
|
0,00
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,05
|
0,00
|
Параллель
|
12,73
|
0,00
|
Фактор
|
11,70
|
0,20
|
Chipo
|
11,84
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,00
|
Автопорт
|
12,70
|
0,40
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,12
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
11,85
|
0,15
|
Motto
|
11,75
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
12,17
|
0,03
|
|
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