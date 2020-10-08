Автогаз продолжает дорожать в рознице 8 октября

Розничные сети АЗС 8 октября повысили цены на сжиженный газ в пределах 5–40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG в среднем повысила цены на 11 коп./л, до 12,96 грн/л. Подорожание ресурса произошло за счет поднятия цен в Житомирской, Закарпатской и Черниговской областях на 40 коп/л, до 12,58 грн/л, на 12,38 грн/л и на 12, 48 грн/л соответственно. В Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях автогаз на станциях WOG подорожал на 20 коп/л.

В сети «БРСМ-Нафта» автогаз в среднем подорожал на 8 коп./л, до 12,27 грн/л. При этом в Винницкой и Днепропетровской областях цена ресурса выросла на 20 и 40 коп./л, до 12,39 и 12,19 грн/л соответственно.

Сети АЗК Glusco, «Фактор», «Автопорт», «Укргаздобыча» и Motto повысили цены в среднем на 5–40 коп./л (см. табл.).

По данным «А-95», средняя цена автогаза 8 октября выросла на 3 коп./л, до 12,17 грн/л.

Компания Цена Изм. ОККО 12,97 0,02 WOG 12,96 0,11 Авиас 11,60 0,00 Укрнафта 11,57 0,00 AMIC 11,97 0,00 Shell 12,32 0,00 SOCAR 12,73 0,00 БРСМ-Нафта 12,27 0,08 Glusco 11,92 0,02 KLO 12,57 0,00 Автотранс 12,48 0,00 UPG 12,05 0,00 Параллель 12,73 0,00 Фактор 11,70 0,20 Chipo 11,84 0,00 Род-Ник 12,09 0,00 Автопорт 12,70 0,40 Marshal 11,40 0,00 SUN OIL 12,12 0,00 Укргаздобыча 11,85 0,15 Motto 11,75 0,03 Средняя цена в Украине: 12,17 0,03

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 7 на 8 октября грн/л: