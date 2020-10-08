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Импорт бензинов в сентябре сократился на 20%
09:04 08.10.2020 |
В сентябре 2020 г. импорт автомобильных бензинов в Украину составил 100,2 тыс. т, что на 20% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (125,7 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на оперативные данные.
За отчетный месяц белорусские НПЗ снизили экспорт бензинов, по сравнению с сентябрем 2019 г., на 13,6 тыс. т или на 15%, до 78,8 тыс. т. Также на 36%, до 21,4 тыс. т сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Польша).
В «А-95» объясняют снижение показателей поставок отсутствием спроса на рынке, который возник в связи с большими запасами ресурса у трейдеров, накопленными в летний период. Отметим, за 8 месяцев 2020 г. баланс рынка автомобильных бензинов увеличился на 14,2% (на 181,4 тыс. т), до 1463 млн т.
Кроме того, по данным «А-95», за девять месяцев текущего года белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, на 53,5 тыс. т или на 9,5%, до 617,3 тыс. т. Из которых в июне было импортировано 97 тыс. т, в июле - 92 тыс. т, в августе - 89,4 тыс. т. Тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45-65 тыс. т.
По итогам девяти месяцев 2020 г., на 23%, до 181,1 тыс. т сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с 9 месяцами 2019 г.
Всего в январе-сентябре текущего года импорт бензинов Украину составил 802,4 тыс. т, что практически соответствует аналогичного периоду прошлого года (811,4 тыс. т).
Как сообщал enkorr, крупнейший украинский НПЗ «Укртатнафта» на протяжении последних лет ведет борьбу за увеличение рынка автомобильного бензина, который с 2014 года сократился вдвое из-за популярности сжиженного газа. С подачи компании в Раде зарегестрирован законопроект, которым предлагается унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л.
В свою очередь Украинская ассоциация сжиженного газа через своих парламентских лоббистов во главе с Ниной Южаниной зарегистрировали законопроект, который предусматривает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины.
«Компромиссным» эксперты называют еще один проект закона, инициатором которого является глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить на текущем уровне - €139,5/1000 л.
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