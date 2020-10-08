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Цены на нефть 8 октября растут в рамках коррекции
08:53 08.10.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно растут после снижения в среду на 1,5-2% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры также следят за приближающимся к США ураганом "Дельта".
По состоянию на 8.18 EEST цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,33% - до 42,13 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 40,01 доллара за баррель.
Днем ранее падение цен достигало почти 2,5%, ускорившись к вечеру на статистике американского минэнерго. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю по 2 октября на 0,5 миллиона баррелей при прогнозе роста только на 0,3 миллиона, добыча также выросла - на 300 тысяч баррелей в день, до 11 миллионов баррелей в день. По итогам торгов среды котировки нефти опустились в среднем почти на 1,5-2%.
Неопределенность с дальнейшим стимулированием экономики США также оказывает давление на нефтяной рынок, усиливая опасения за спрос. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей прекращаются до выборов 3 ноября из-за разногласий по объему поддержки.
Рынки также следят за новостями по урагану "Дельта", который приблизился к побережью американских штатов Луизиана и Флорида. Как отмечает агентство Рейтер, нефтедобывающие компании уже прекратили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в день.
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