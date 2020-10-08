Финансовые новости
- |
- 08.10.20
- |
- 09:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В мелком опте 7 октября повысились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро
08:24 08.10.2020 |
07 октября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.94% (18 коп/л) до 19.06 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.94% (19 коп/л) до 20.00 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.75% (12 коп/л) до 16.66 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.06
|0.94
|1.06
|1.91
|Бензин А-95 евро
|20.00
|0.94
|0.79
|1.68
|Дизельное топливо евро
|16.66
|0.75
|0.84
|-2.84
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Забыть все, кроме коррупции: как Зеленский выдавил победу из саммита Украина-ЕС
|Наша ГТС, их псевдовакцина и «Автономный регион Донбасс». Зачем Медведчук слетал в Москву
|Минский формат скорее мертв. Зачем Кравчуку совет из «донецких старцев» при ТКГ
|От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Импорт бензинов в сентябре сократился на 20%
|Цены на нефть 8 октября растут в рамках коррекции
|В мелком опте 7 октября повысились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро
|«Зеленые» инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по «зеленому» тарифу
|СБУ будет просить Раду восстановить налоговые проверки на предприятиях
|Цены на рынке электроэнергии для бизнеса выросли при снижении спроса
Это интересно
|Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
|Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций
|Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске
|Toyota разработает грузовик на топливных элементах для Северной Америки
|Volvo готовит маленький кроссовер XC20. Его построят на платформе Geely
|Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов
|Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно