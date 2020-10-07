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Крупные сети 7 октября повысили цены на автогаз
12:59 07.10.2020 |
Крупные розничные сети 7 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-10 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
WOG и ОККО в среднем повысили цены на 4 и 10 коп./л, до 12,85 и 12,97 грн/л соответственно. Подорожание ресурса на WOG произошло за счет поднятия цен в Донецкой и Днепропетровской областях на 40 и 50 коп/л, до 12,88 и 12,89 грн/л соответственно.
Сеть ОККО подняла цены на 40 коп./л в Закарпатской и Черниговской областях, до 12,79 и 12,89 грн/л соответственно. В остальных регионах продукт подорожал на 10-20 коп./л.
Цена автогаза на станциях Shell в среднем выросла на 5 коп./л, до 12,32 грн/л, на станциях SUN OIL — до 12,12 грн/л (+3 коп./л).
Средняя стоимость СУГ по Украине 7 октября составила 12,13 грн/л (+1 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 6 на 7 октября грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,97
|
0,10
|
WOG
|
12,85
|
0,04
|
Авиас
|
11,60
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,56
|
0,00
|
AMIC
|
11,97
|
0,00
|
Shell
|
12,32
|
0,05
|
SOCAR
|
12,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,19
|
0,00
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,57
|
0,00
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,05
|
0,00
|
Параллель
|
12,73
|
0,00
|
BVS
|
12,09
|
0,00
|
Chipo
|
11,84
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,00
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,12
|
0,03
|
Mango
|
11,67
|
0,00
|
Motto
|
11,71
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,13
|
0,01
|
|
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