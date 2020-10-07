Крупные сети 7 октября повысили цены на автогаз

Крупные розничные сети 7 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-10 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG и ОККО в среднем повысили цены на 4 и 10 коп./л, до 12,85 и 12,97 грн/л соответственно. Подорожание ресурса на WOG произошло за счет поднятия цен в Донецкой и Днепропетровской областях на 40 и 50 коп/л, до 12,88 и 12,89 грн/л соответственно.

Сеть ОККО подняла цены на 40 коп./л в Закарпатской и Черниговской областях, до 12,79 и 12,89 грн/л соответственно. В остальных регионах продукт подорожал на 10-20 коп./л.

Цена автогаза на станциях Shell в среднем выросла на 5 коп./л, до 12,32 грн/л, на станциях SUN OIL — до 12,12 грн/л (+3 коп./л).

Средняя стоимость СУГ по Украине 7 октября составила 12,13 грн/л (+1 коп./л).