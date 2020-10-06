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Автогаз 6 октября дорожает в регионах
11:45 06.10.2020 |
Розничные сети 6 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
AMIC в среднем повысила цену на 4 коп./л, до 11,97 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,99 грн/л (+10коп./л к 5 октября). На станциях UPG автогаз подорожал на 20 коп./л, до 12,05 грн/л.
Сеть АЗК BVS подняла цены на 10 коп./л, до 12,09 грн/л. Такие сети как «Параллель», «Нефтек», «Рур груп» и Mango повысили цены на 5–38 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 6 октября составила 12,12 грн/л (+2 коп./л).
По состоянию на 5 октября средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 19 760 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 на 6 октября грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,88
|
0,00
|
WOG
|
12,80
|
0,00
|
Авиас
|
11,60
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,56
|
0,00
|
AMIC
|
11,97
|
0,04
|
Shell
|
12,27
|
0,00
|
SOCAR
|
12,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,22
|
0,00
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,57
|
0,00
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,05
|
0,20
|
Параллель
|
12,73
|
0,38
|
BVS
|
12,09
|
0,10
|
Chipo
|
11,84
|
0,00
|
Нефтек
|
12,69
|
0,20
|
Рур груп
|
11,59
|
0,10
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,00
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,09
|
0,00
|
Mango
|
11,67
|
0,02
|
Motto
|
11,78
|
-0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
12,12
|
0,02
|
|
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