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Дизтопливо подешевело в сентябре на 1000 грн/т
17:58 05.10.2020 |
Цены на крупно- и мелкооптовые партии дизельного топлива в сентябре снизились. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен.
Средняя стоимость вагонных партий ДТ по состоянию на 2 октября составила 19 420 грн/т, снизившись по сравнению с началом сентября (2 сентября) на 990 грн/т (4,9%).
По станции Коростень в пятницу, 2 октября, предложений белорусского ДТ не было, при этом днем ранее данный ресурс выставлялся компанией «Маддокс Украина» по 19 300 грн/т. Со ст. Васильков «ЗНГК» предлагала мозырский дизель по 19 500 грн/т.
«Анвитрейд» по Дарнице торговал трубопроводным ресурсом по 19 450 грн/т. В целом снижение цен по всем трем «северным» базисам компании в сентябре составило 1000 грн/т. Так, дуэт «Анвитрейд» и «Мартин Трейд» 2 октября предлагал российский ресурс в Новоград-Волынском по 19 200 грн/т, что так же на 1000 грн/т ниже цен 2 сентября.
С минимальной стоимостью ДТ в порту Николаев 2 октября выходили - 19 300 грн/т. «Алпен Трейд» старалась не замечать поведения коллег и пробовала торговала дизелем в том же порту на 250 грн/т дороже. Со 2 сентября стоимость топлива здесь просела на 1100 грн/т.
Отметим, что с 15 сентября отсутствует предложение от «Анвитрейда», окопавшегося в порту «Пивденный». При этом компания отпускает ресурс в порту мелкооптовыми партиями.
«Укртатнафта» в пятницу выставлял ДТ по 19 500 грн/т, потеряв за месяц 900 грн/т. Также с предложением заводского топлива были замечены «Альянс Энерго Трейд», «Интер Роял» и «УНТК» с ценами в диапазоне 19 300-19 600 грн/т.
В мелком опте дизель демонстрирует ту же тенденцию: средняя цена снизилась за месяц на 0,74 грн/л (4,3%), до 16,48 грн/л. Минимально продукт просел в Новограде-Волынском - на 0,75 грн/л, до 15,90 грн/л. Максимальное снижение зафиксировано на кременчугский ресурс - 1,65 грн/л, до 15,30 грн/л. ДТ на двух других крупнейших базиса мелкооптовой торговли (порт Николаев, Коростень) снизился за месяц на 0,95 грн/л. до 15,90 и 15,85 грн/л соответственно.
«Столь существенное снижение не дало особого толчка спросу, ситуация остаётся на уровне сентября», - заявил один из трейдеров.
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