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Розничные сети 5 сентября повысили цены на автогаз
17:56 05.10.2020 |
Розничные сети за выходные (2-5 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
WOG в среднем повысила цены на 19 коп./л, до 12,80 грн/л. На столичных станциях этой сети цена продукта составляет WOG 12,98 грн/л (+20 коп./л к 2 октября).
На станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской и Киевской областях автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,89 и 12,19 грн/л соответственно. В Винницкой области цена ресурса БРСМ выросла до 11,99 грн/л (+20 коп./л).
В то же время сеть станций «Авантаж» повысила цены на автогаз на 10 коп./л, до 11,55 грн/л. На столько же топливо подорожало на станциях столичной сети KLO — до 12,57 грн/л.
Такие сети как Chipo, Prime,«Род-Ник» и «Фактор» повысили цены на 5–20 коп/л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 5 октября составила 12,09 грн/л (+3 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 2 на 5 октября, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,88
|
0,00
|
WOG
|
12,80
|
0,19
|
Авиас
|
11,60
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,57
|
0,00
|
AMIC
|
11,93
|
0,00
|
Shell
|
12,27
|
0,00
|
SOCAR
|
12,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,22
|
0,05
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,57
|
0,10
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
11,85
|
0,00
|
Параллель
|
12,35
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,55
|
0,10
|
Chipo
|
11,84
|
0,08
|
Prime
|
11,20
|
0,20
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,10
|
Фактор
|
11,50
|
0,20
|
SUN OIL
|
12,09
|
0,00
|
Mango
|
11,65
|
0,00
|
Motto
|
11,81
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,09
|
0,03
По состоянию на 2 октября средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 19 670 грн/т.
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