Розничные сети 5 сентября повысили цены на автогаз

Розничные сети за выходные (2-5 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG в среднем повысила цены на 19 коп./л, до 12,80 грн/л. На столичных станциях этой сети цена продукта составляет WOG 12,98 грн/л (+20 коп./л к 2 октября).

На станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской и Киевской областях автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,89 и 12,19 грн/л соответственно. В Винницкой области цена ресурса БРСМ выросла до 11,99 грн/л (+20 коп./л).

В то же время сеть станций «Авантаж» повысила цены на автогаз на 10 коп./л, до 11,55 грн/л. На столько же топливо подорожало на станциях столичной сети KLO — до 12,57 грн/л.

Такие сети как Chipo, Prime,«Род-Ник» и «Фактор» повысили цены на 5–20 коп/л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 5 октября составила 12,09 грн/л (+3 коп./л).

Компания LPG Цена Изм. ОККО 12,88 0,00 WOG 12,80 0,19 Авиас 11,60 0,00 Укрнафта 11,57 0,00 AMIC 11,93 0,00 Shell 12,27 0,00 SOCAR 12,73 0,00 БРСМ-Нафта 12,22 0,05 Glusco 11,90 0,00 KLO 12,57 0,10 Автотранс 12,48 0,00 UPG 11,85 0,00 Параллель 12,35 0,00 Авантаж 7 11,55 0,10 Chipo 11,84 0,08 Prime 11,20 0,20 Marshal 11,40 0,00 Род-Ник 12,09 0,10 Фактор 11,50 0,20 SUN OIL 12,09 0,00 Mango 11,65 0,00 Motto 11,81 0,00 Средняя цена в Украине: 12,09 0,03

По состоянию на 2 октября средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 19 670 грн/т.