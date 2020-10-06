Финансовые новости
- |
- 06.10.20
- |
- 06:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рост цен на нефть 5 октября достигает 4% на новостях о здоровье Трампа
13:31 05.10.2020 |
Рост цен на нефть ускорился к середине дня понедельника, теперь он достигает примерно 4% - инвесторы и спекулянты после обвала котировок в пятницу и ранее, в конце сентября, воспользовались для коррекции новостями из США и Норвегии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.53 EEST цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 3,72%, до 40,73 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,13%, до 38,58 доллара за баррель. Утром цены росли в пределах 2%.
Ключевым фактором для роста цен на нефть в понедельник остается коррекция - трейдеры покупают сырье, подешевевшее только за прошлую неделю на 6-8%.
Мировые инвесторы продолжают следить за новостями о здоровье президента США Дональда Трампа, которого госпитализировали с коронавирусом в пятницу. Эти новости вызвали распродажи на мировых фондовых и сырьевых рынках на фоне опасений за перспективы президентских выборов в ноябре.
Однако затем врачи американского президента сказали, что его состояние продолжает улучшаться и его могут выписать уже в понедельник. Это способствовало коррекционному подъему на мировых биржах, и нефтяной рынок не стал исключением.
Теперь этот рост ускорился на других новостях. Как отмечает агентство Рейтер, поддержку ценам на нефть также оказывают новости о забастовке рабочих нефтегазовой отрасли в Норвегии, в результате которой были закрыты четыре нефтегазовых месторождения компании Equinor. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации (NOG), забастовка может привести к снижению производственных мощностей Норвегии на 330 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, или на 8% от общего объема добычи.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тимошенко между Ахметовым и Коломойским. Какие подножки Зеленскому готовит «Батьківщина»
|Дедушка в трусиках. Почему Кремль перешел к тактике мелких пакостей
|Позитив недели. Новая «тепловая» головка самонаведения позволит Украине делать свои «Джавелины»
|Каша от Зеленского. Как президент смешал ковид и выборы с политическим цирком
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дизтопливо подешевело в сентябре на 1000 грн/т
|Розничные сети 5 сентября повысили цены на автогаз
|Морпорты Украины за 9 мес. увеличили грузоперевалку на 3,7%
|Цены на строймонтажработы в Украине за 8 мес. возросли на 1,8% - Госстат
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.10.20
|Рост цен на нефть 5 октября достигает 4% на новостях о здоровье Трампа
Это интересно
|У нового Kia Sorento появилась внедорожная версия X-Line
|Microsoft представила бюджетный ноутбук Surface Laptop Go
|Audi раскрыла характеристики подзаряжаемого гибрида А3 Sportback 40 TFSI e, который пришёл на смену A3 Sportback e-tron
|В Telegram появилась функция комментирования постов
|Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая
|Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн
|Google Camera стала ещё лучше