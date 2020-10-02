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«Приват» в очередной раз сменил юрлица на 470 АЗС
15:52 02.10.2020 |
Группа «Приват» в январе-августе 2020 г. провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций. Об этом свидетельствует собственный enkorr анализ перечня юрлиц сети.
Перерегистрация коснулась 473 АЗС «Привата» в 12 областях. 21 «старая» компания была заменена на 21 «новую», что были созданы преимущественно в 2020 г.. Попавшие под ротацию компании управляли АЗС под брендами «Авиас», ANP, Sentosa и прочие.
Больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе восемь компаний передали новым восьми юрлицам 134 станции (см. таблицу).Перечень операторов АЗС группы «Приват», которые были задействованы в ротации в январе-августе 2020 г.
|
Область
|
Новый оператор
|
Оператор, что был заменен
|
Количество АЗС
|
Винницкая
|
Потуш
|
Азес
|
29
|
Днепропетровская
|
Реверс Оил
|
Марселлус
|
10
|
Днепропетровская
|
Силтекс Плюс
|
Титан Прайд
|
24
|
Днепропетровская
|
Гермес Ойл
|
Лидер Ойл Плюс
|
18
|
Днепропетровская
|
Мультиоктан
|
Октан О
|
34
|
Днепропетровская
|
Шот
|
Ника Платинум
|
17
|
Днепропетровская
|
Максимус Ойл
|
Микс Ойл
|
12
|
Днепропетровская
|
Гранден Плюс
|
Андал Прайм
|
19
|
Донецкая
|
Сагитттариус
|
Марин Инвест
|
9
|
Житомирская
|
Джера Ойл
|
Барнетта-Торг
|
30
|
Житомирская
|
Дагаз Лайт
|
Селинг-Оил
|
31
|
Кировоградская
|
Сторес
|
Лик-Таун
|
40
|
Николаевская
|
Элир
|
Тарлем
|
33
|
Ровенская
|
Ексел Ойл
|
Доминант Торг
|
18
|
Тернопольская
|
Роял Вест
|
Маранта Ойл
|
21
|
Хмельницкая
|
Наваро-М
|
Нефтида ЛТД
|
24
|
Хмельницкая
|
Айвор
|
Трансформ Трейд
|
22
|
Черкасская
|
Интероил Групп
|
Бест Петрол
|
22
|
Черкасская
|
ПММ Трейд
|
Энерджи Ойл
|
15
|
Черновицкая
|
Альдива
|
Катлея
|
35
|
Черновицкая
|
Буребиста
|
Эвиденс Трейд
|
10
|
Всего
|
|
|
473
Это второй в 2020 г. случай ротации операторов консолидированной сети АЗС «Привата». В январе-феврале текущего года группа сменила операторов 129 АЗС в пяти областях.
«Приват» в течение последних как минимум 5 лет проводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.
На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов АЗС «Привата» занимают более 40% от общего количества станций. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - по 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.
Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника - НПЗ «Укртатнафта».
Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.
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