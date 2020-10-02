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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Приват» в очередной раз сменил юрлица на 470 АЗС

15:52 02.10.2020 |

Нефть и безнин

 

Группа «Приват» в январе-августе 2020 г. провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций. Об этом свидетельствует собственный enkorr анализ перечня юрлиц сети.

Перерегистрация коснулась 473 АЗС «Привата» в 12 областях. 21 «старая» компания была заменена на 21 «новую», что были созданы преимущественно в 2020 г.. Попавшие под ротацию компании управляли АЗС под брендами «Авиас», ANP, Sentosa и прочие.

Больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе восемь компаний передали новым восьми юрлицам 134 станции (см. таблицу).

Перечень операторов АЗС группы «Приват», которые были задействованы в ротации в январе-августе 2020 г.

Область

Новый оператор

Оператор, что был заменен

Количество АЗС

Винницкая

Потуш

Азес

29

Днепропетровская

Реверс Оил

Марселлус

10

Днепропетровская

Силтекс Плюс

Титан Прайд

24

Днепропетровская

Гермес Ойл

Лидер Ойл Плюс

18

Днепропетровская

Мультиоктан

Октан О

34

Днепропетровская

Шот

Ника Платинум

17

Днепропетровская

Максимус Ойл

Микс Ойл

12

Днепропетровская

Гранден Плюс

Андал Прайм

19

Донецкая

Сагитттариус

Марин Инвест

9

Житомирская

Джера Ойл

Барнетта-Торг

30

Житомирская

Дагаз Лайт

Селинг-Оил

31

Кировоградская

Сторес

Лик-Таун

40

Николаевская

Элир

Тарлем

33

Ровенская

Ексел Ойл

Доминант Торг

18

Тернопольская

Роял Вест

Маранта Ойл

21

Хмельницкая

Наваро-М

Нефтида ЛТД

24

Хмельницкая

Айвор

Трансформ Трейд

22

Черкасская

Интероил Групп

Бест Петрол

22

Черкасская

ПММ Трейд

Энерджи Ойл

15

Черновицкая

Альдива

Катлея

35

Черновицкая

Буребиста

Эвиденс Трейд

10

Всего

473

 

Это второй в 2020 г. случай ротации операторов консолидированной сети АЗС «Привата». В январе-феврале текущего года группа сменила операторов 129 АЗС в пяти областях.

«Приват» в течение последних как минимум 5 лет проводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.

На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов АЗС «Привата» занимают более 40% от общего количества станций. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - по 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника - НПЗ «Укртатнафта».

Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.
По материалам: EnKorr
 

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