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Падение цен на нефть 2 октября ускорилось на отказе инвесторов от риска
13:32 02.10.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются уже на 4% на фоне повсеместного отказа от риска после новостей о заболевании коронавирусом президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.13 EEST цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,37%, до 39,14 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 4,49%, до 36,98 доллара за баррель.
Давление на настроения мировых инвесторов в пятницу оказывают новости из США, где у Трампа и его супруги подтвержден коронавирус. Это усилило опасения за перспективы крупнейшей мировой экономики с учетом приближающихся в ноябре президентских выборов в стране.
"На рынке уже и так была тенденция к снижению, и это событие прибавило неопределенности, заставив людей отказываться от риска", - отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.
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