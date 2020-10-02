Падение цен на нефть 2 октября ускорилось на отказе инвесторов от риска

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются уже на 4% на фоне повсеместного отказа от риска после новостей о заболевании коронавирусом президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 EEST цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,37%, до 39,14 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 4,49%, до 36,98 доллара за баррель.

Давление на настроения мировых инвесторов в пятницу оказывают новости из США, где у Трампа и его супруги подтвержден коронавирус. Это усилило опасения за перспективы крупнейшей мировой экономики с учетом приближающихся в ноябре президентских выборов в стране.

"На рынке уже и так была тенденция к снижению, и это событие прибавило неопределенности, заставив людей отказываться от риска", - отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.