Финансовые новости
- |
- 01.10.20
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 1 октября колеблются на ожиданиях поддержки американской экономики
08:38 01.10.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг утром не показывают единой динамики, рынки продолжают ожидать новости по стимулированию экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 42,36 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 0,15%, до 40,16 доллара за баррель.
Инвесторы нефтяного рынка продолжают следить за новостями из США по обсуждению нового пакета стимулирования экономики страны. В ночь на четверг министр финансов США Стивен Мнучин отверг пакет поддержки экономики на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами в палате представителей. Министр высказался в поддержку пакета на сумму примерно в 1,5 триллиона долларов.
Ожидания по восстановлению экономики влияют на прогнозы по спросу на нефть, что отражается в котировках. Ситуация с восстановлением экономики остается неопределенной из-за рисков второй волны заражений коронавирусом, поскольку это может привести к новым ужесточениям карантинных ограничений.
Ситуация вокруг коронавируса продолжает оставаться в центре внимания рынков. В США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более чем на 42 тысячи. Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 33,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19.
Инвесторы также оценивают статистику по США. Согласно данным минэнерго страны, коммерческие запасы за неделю по 25 сентября неожиданно сократились на 2 миллиона баррелей вместо прогнозируемого роста на 1,6 миллиона. Добыча нефти в США за отчетную неделю составила в среднем 10,7 миллиона баррелей в день, как и неделей ранее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику
|Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
|Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой
|Порошенко заболел Covid-19
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 1 октября колеблются на ожиданиях поддержки американской экономики
|Украина имеет рекордные запасы газа и может зимой начать его экспорт - Коболев
|Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины
|Объем выполненных стройработ в Украине в августе увеличился на 8,3% - Госстат
|Сбережения украинцев во II кв. выросли на 1,9 млрд грн - Госстат
|Минфин не рассматривает сценария, при котором Украина не получит транш МВФ
Это интересно
|EA Play войдёт в состав консольной подписки Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября
|Феномен QAnon: самая масштабная современная теория заговора
|В IDC считают, что к 2024 году те или иные средства автоматизации будут в половине выпускаемых машин
|Amazon представила технологию распознавания ладони, которая будет использоваться для бесконтактной оплаты
|Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга
|Окружной судья США раскритиковала иск Epic Games к Apple и рекомендовала рассмотреть дело в суде присяжных
|Microsoft разрешила играть в игры Xbox с помощью iPhone