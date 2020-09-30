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Кабмин создал электронный реестр жалоб в сфере лицензирования
17:48 30.09.2020 |
Кабинет министров на заседании в среду, 30 сентября, утвердил Порядок формирования и ведения Реестра рассмотрения жалоб соискателей лицензий, лицензиатов на действия органов лицензирования о нарушении законодательства.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, создание реестра призвано обеспечить прозрачный учет жалоб, доступность и открытость сведений о их рассмотрении, интеграцию с другими государственными информационными системами и приложением "Дия", передает БизнесЦензор.
Теперь предприниматели смогут отслеживать рассмотрение поданных жалоб в онлайн режиме, а общественность будет иметь свободный доступ к Реестру.
"Цифровая трансформация помогает изменить подход к взаимодействию с бизнесом, оптимизировать процесс рассмотрения жалоб, сделать его открытым, прозрачным и быстрым. Предприниматели будут тратить меньше времени и финансов для получения результатов рассмотрения жалоб в сфере лицензирования. Теперь для этого нужен только смартфон и доступ к интернету", - отметила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Ирина Новикова.
Кроме того, ведение Реестра позволит получать актуальную информацию о действии, прекращении действия или аннулировании лицензии предпринимателей во время и по результатам рассмотрения их жалоб Экспертно-апелляционным советом.
Экспертно-апелляционный совет по вопросам лицензирования - коллегиальный орган по вопросам лицензирования при Государственной регуляторной службе. Он создан с целью экспертизы проектов нормативно-правовых актов органов исполнительной власти по вопросам лицензирования, разработка рекомендаций в этой сфере, предоставление предварительных выводов относительно целесообразности введения лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности или его отмены.
Он также рассматривает заявления, претензии и жалобы субъектов хозяйствования на решения органов лицензирования.
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