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Эксперты Total прогнозируют, что после 2030 года в мире закончится нефтяная эпоха
08:18 30.09.2020 |
В компании Total считают, что по всему миру страны начнут постепенно переходить на более экологичные энергоносители, пишет агентство Bloomberg.
В частности, энергетика будет перестраиваться на природный газ.
Специалисты компании уверены, что именно "голубое топливо" займет ключевую позицию на мировом рынке энергоносителей.
Что касается более долгосрочных прогнозов, то аналитики Total видят предпосылки считать, что существенно вырастет спрос на электричество к 2050 году. Именно оно покроет до 40% потребностей человечества в энергии.
Сейчас доля электричества в мире составляет порядка 20%.
Что касается самой компании Total, то топ-менеджмент планирует инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также в разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.
В частности, 29 сентября стало известно, что Total приобретает крупнейшую в Великобритании сеть заправок для электромобилей Source London, говорится в сообщении нефтехолдинга. Сеть электрозаправок, которую Total приобретает у компании Bollore Group, состоит из более 1,6 тысячи точек.
Total намерена обеспечивать зарядную сеть электричеством на 100% из возобновляемых источников, поставляемым дочерней компанией Total Gas&Power Limited.
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