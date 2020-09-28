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В августе потребление бензинов и ДТ выросло на 9% — Госстат
14:39 28.09.2020 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в августе 2020 г. составило 756,3 тыс. т, что на 8,8% больше, чем в августе 2019 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики (Госстат).
По данным ведомства, розничные продажи бензина выросли на 16,4%, до 136,1 тыс. т, ДТ - на 17,1%, до 116,6 тыс. т. Промышленное потребление ДТ показало рост на 5,8% - до 461,6 тыс. т, промпотребление бензинов осталось на уровне августа прошлого года - 43 тыс. т.
В целом потребление дизельного топлива в августе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 7,9%, до 578,2 тыс. т, бензинов - до 178,1 тыс. т (+11,9%).
Как сообщал enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», баланс рынка ДТ в августе 2020 г. составил 616,5 тыс. т, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2019 г., автомобильных бензинов - 206 тыс. т (+17%).
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ранее отмечали, что в течение последнего года наблюдается сближение данных балансов (поставок) с потреблением, отслеживаемым Госстатом.
По мнению экспертов, это вызвано началом лицензирования АЗС и борьбой с теневым сегментом рынка, вследствие чего участники рынка вынуждены более полно отчитываться перед органами статистики. Между тем весомые расхождения по отдельным сетям АЗС все еще имеют место, отмечают в «А-95».
Напомним, с июля 2019 г. стартовала реформа топливного рынка, предусматривающая повышение прозрачности и усиление контроля за оборотом топлива. На первом этапе, с 1 июля 2019 г., введено обязательное лицензирование деятельности по розничной реализации топлива. С 1 апреля 2020 г. вступил в силу последний этап по оборудованию нефтебаз уровнемерами-счетчиками, но сверка данных по уровнемерам и СЭАРТ отсрочена до 1 октября 2020 г.
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