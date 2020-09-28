Финансовые новости
- |
- 28.09.20
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 28 сентября на фоне данных о новых случаях заражения коронавирусом
08:50 28.09.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, марка WTI уже дешевле 40 долларов за баррель - рынки переоценивают вниз ожидания спроса на сырье на фоне ситуации вокруг коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EET цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,71%, до 42,11 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,64%, до 41,65 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,77%, до 39,94 доллара за баррель.
"Число новых случаев COVID-19 ускоряет рост в крупных штатах США, что вновь усиливает опасения по поводу того, что ограничения на передвижение сдержат текущее восстановление нефтяного спроса в последнем квартале", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире продолжает увеличиваться, при этом в США за все время заразилось более 7 миллионов человек. В Индии показатель уже достиг 6 миллионов, в некоторых странах Европы его рост заметно ускорился.
Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений может привести к ужесточению карантинных мер, что негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, спросе на нефть.
Рынки также оценивают заявления генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо на заседании министров энергетики стран G20. По словам Баркиндо, "избыток" товарных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в четвертом квартале составит 123 миллиона баррелей, а полностью он исчезнет со второго квартала будущего года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вдогонку за Донецком. Зачем Пасечник ввел блокаду Луганска
|«Режим тишины» с постоянными взрывами: Какую мину заложили боевики под рейтинг «Слуги народа»
|Вице-президент Еврокомиссии о встрече с Зеленским: Евросоюз – не банкомат, нужно проводить реформы
|Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 28 сентября на фоне данных о новых случаях заражения коронавирусом
|В Пенсионном фонде не хватит средств для выплаты пенсий до конца года - Третьякова
|Санкции США против «Северного потока - 2» не противоправны
|Крупные и средние предприятия получили в 7,5 раза меньше прибыли - Госстат
|Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - замглавы НБУ Сологуб
|ЕИБ одобрил EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине
Это интересно
|Amazon представила автономную летающую камеру видеонаблюдения для дома
|Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
|Microsoft добавила Skype Meet Now на панель задач Windows 10
|Tesla будет сама добывать литий для батарей своих электромобилей
|BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой
|Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании
|YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений