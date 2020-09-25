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Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 18 по 25 сентября повысили стоимость автогаза на 10–30 коп
11:36 25.09.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 11–15 коп./л, до 11,57–11,60 грн./л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Житомирской области, где группа увеличила цены на 30–60 коп./л — до 10,85–11,15 грн/л. В Черкасской и Винницкой областях продукт подорожал на 45 коп./л, в остальных регионах — на 10–35 коп./л.
На станциях Motto в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях за неделю цена автогаза выросла на 20 коп./л, до 11,38–11,69 грн/л. При этом средняя розничная цена ресурса поднялась на 13 коп./л, до 11,66 грн/л.
Автогаз в столичной сети KLO подорожал на 18 коп./л, до 12,47 грн/л. В то же время сеть станций «Авантаж» повысила цены на автогаз на 30 коп./л, до 11,45 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», SUN OIL, Mango и «Рур груп» подняли цены на 5–20 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине с 18 по 25 сентября составила 12,02 грн/л (+4 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 18 на 25 сентября, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,64
|
0,00
|
WOG
|
12,62
|
0,00
|
Авиас
|
11,60
|
0,15
|
Укрнафта
|
11,57
|
0,11
|
AMIC
|
11,93
|
0,00
|
Shell
|
12,17
|
0,00
|
SOCAR
|
12,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,15
|
0,05
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,47
|
0,18
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
11,85
|
0,00
|
Параллель
|
12,35
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,45
|
0,30
|
Chipo
|
11,76
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,99
|
0,00
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,02
|
0,19
|
Mango
|
11,65
|
0,08
|
Рур груп
|
11,69
|
0,10
|
Motto
|
11,66
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
12,02
|
0,04
|
|
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