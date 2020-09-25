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Нефть дорожает 25 сентября в надежде на восстановление спроса
08:21 25.09.2020 |
Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% - до 42,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 40,55 доллара за баррель.
В пятницу утром цены на нефть демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления спроса, ожидая, что даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, страны откажутся от жестких карантинных мер и вторая волна не нанесет спросу столь же сильный урон, как первая. Так, ранее на неделе минэнерго США сообщало о снижении запасов нефти в стране за неделю.
При этом по итогам недели ожидается падение цен на "черное золото", поскольку риски вокруг коронавируса сохраняются, в то время как возобновление добычи в Ливии может привести к увеличению предложения. СМИ сообщали, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Оба эталона также находятся на пути к ежемесячному снижению, которое станет первым с апреля.
"По большому счету ничего не изменилось со стороны предложения, что оказывает влияние на цены на нефть", - сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.
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