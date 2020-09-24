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Нефть 24 сентября дешевеет на 1% на опасениях за спрос и предложение
08:57 24.09.2020 |
Цены на нефть в четверг утром снижаются на 1%, - трейдеры опасаются дисбаланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,96% - до 41,36 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,2%, до 39,45 доллара за баррель.
Пессимизм на рынке нефти обусловлен сохраняющимися опасениями за спрос на топливо в свете продолжающегося активного распространения COVID-19.
Спрос на топливо в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, остается низким, поскольку пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приводят к снижению количества поездок. Согласно правительственным данным, на прошлой неделе средний четырехнедельный спрос на бензин составлял 8,5 миллионов баррелей в день - на 9% меньше, чем годом ранее, отмечает агентство Рейтер.
Что касается предложения, то рынок по-прежнему опасается возобновления экспорта из Ливии. Ранее СМИ сообщали, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) стремится к следующей неделе увеличить добычу до 260 тысяч баррелей в сутки.
"Очевидно, это то, в чем рынок нефти сейчас не нуждается", - приводит Рейтер мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
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