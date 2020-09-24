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В Украине утвердили новые стандарты качества бензина
08:34 24.09.2020 |
Кабинет Министров принял разработанное Министерством энергетики постановление, вносящее изменения в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго по итогам заседания правительства 23 сентября.
В министерстве объяснили, что изменения в Технический регламент, в частности, касаются:
установления четких норм содержания серы в жидких топливах, которые используются на территории Украины;
уточнения и введения новых терминов и определений.
«Проект постановления разработан Министерством энергетики с целью имплементации директив Европейского Союза», - отметила и. о. министра энергетики Ольга Буславец.
Решение призвано предотвратить продажу некачественного топлива на внутреннем рынке, установить единые обязательные экологические требования к различным видам топлива в соответствии с европейскими стандартами.
В министерстве утверждают, что постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов.
Как сообщал Укринформ, правительство 23 сентября одобрило проект закона, согласно которому в Украине до 2022 года могут изменить правила выдачи разрешений на выбросы предприятий.
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