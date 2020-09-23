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Дискаунтеры 23 сентября подняли цены на автогаз
12:56 23.09.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 23 сентября повысили стоимость автогаза на 5–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 11–15 коп./л, до 11,57–11,60 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Житомирской области, где группа увеличила цены на 30–60 коп./л — до 10,85–11,15 грн/л. В Черкасской и Винницкой областях продукт подорожал на 45 коп./л, в остальных регионах — на 10–35 коп./л.
На станциях Motto в Киевской, Донецкой и Черкасской областях цена автогаза выросла на 10 коп./л, до 11,38–11,68 грн/л. При этом средняя розничная цена ресурса поднялась на 5 коп./л, до 11,66 грн/л.
Автогаз на столичной сети KLO подорожал на 18 коп/л, до 12,47 грн/л.
В то же время сеть станций «Авантаж» повысила цены на автогаз на 20 коп./л, до 11,45 грн/л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 23 сентября составила 12,02 грн/л (+3 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 22 на 23 сентября, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,64
|
0,00
|
WOG
|
12,62
|
0,00
|
Авиас
|
11,60
|
0,15
|
Укрнафта
|
11,57
|
0,11
|
AMIC
|
11,94
|
0,00
|
Shell
|
12,17
|
0,00
|
SOCAR
|
12,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,08
|
0,00
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,47
|
0,18
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
11,85
|
0,00
|
Параллель
|
12,35
|
0,00
|
BVS
|
11,89
|
0,00
|
Chipo
|
11,76
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,99
|
0,00
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,02
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,45
|
0,20
|
Motto
|
11,66
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
12,02
|
0,03
По данным «Консалтинговой группы А-95», оптовые цены на ГНС с 1 по 23 сентября повысились на 590 грн/т, до 19 520 грн/т.
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