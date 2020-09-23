Дискаунтеры 23 сентября подняли цены на автогаз

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 23 сентября повысили стоимость автогаза на 5–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 11–15 коп./л, до 11,57–11,60 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Житомирской области, где группа увеличила цены на 30–60 коп./л — до 10,85–11,15 грн/л. В Черкасской и Винницкой областях продукт подорожал на 45 коп./л, в остальных регионах — на 10–35 коп./л.

На станциях Motto в Киевской, Донецкой и Черкасской областях цена автогаза выросла на 10 коп./л, до 11,38–11,68 грн/л. При этом средняя розничная цена ресурса поднялась на 5 коп./л, до 11,66 грн/л.

Автогаз на столичной сети KLO подорожал на 18 коп/л, до 12,47 грн/л.

В то же время сеть станций «Авантаж» повысила цены на автогаз на 20 коп./л, до 11,45 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 23 сентября составила 12,02 грн/л (+3 коп./л).

Компания Цена Изм. ОККО 12,64 0,00 WOG 12,62 0,00 Авиас 11,60 0,15 Укрнафта 11,57 0,11 AMIC 11,94 0,00 Shell 12,17 0,00 SOCAR 12,78 0,00 БРСМ-Нафта 12,08 0,00 Glusco 11,90 0,00 KLO 12,47 0,18 Автотранс 12,48 0,00 UPG 11,85 0,00 Параллель 12,35 0,00 BVS 11,89 0,00 Chipo 11,76 0,00 Род-Ник 11,99 0,00 Marshal 11,40 0,00 SUN OIL 12,02 0,00 Авантаж 7 11,45 0,20 Motto 11,66 0,05 Средняя цена в Украине: 12,02 0,03

По данным «Консалтинговой группы А-95», оптовые цены на ГНС с 1 по 23 сентября повысились на 590 грн/т, до 19 520 грн/т.