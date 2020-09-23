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Нефть 23 сентября дешевеет на данных властей США о росте запасов
08:29 23.09.2020 |
Цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67%, до 41,44 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 39,45 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 0,7 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. При этом аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,3 миллиона баррелей.
Данные API усилили опасения рынков по поводу спроса, которые привели к распродаже на нефтяном рынке в понедельник. Растущее число случаев заражения коронавирусом во многих странах возобновило опасения по поводу спроса на топливо, поскольку увеличение темпов заболеваемости грозит новыми карантинными ограничениями.
"Нефть находится на неизведанной территории", - сказал агентству Блумберг аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).
Тем временем Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) во вторник объявила о снятии режим ЧС с крупнейшего нефтеналивного порта страны Зувейтина. Это позволит NOC возобновить производство и экспорт на мировые рынки.
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