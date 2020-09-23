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В мелком опте 22 сентября немного снизились цены на топливо
23:30 22.09.2020 |
22 сентября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.23% (-4 коп/л) до 18.65 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась — на 0.1% (-1 коп/л) до 19.61 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.16% (-3 коп/л) до 16.61 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.65
|-0.23
|0.16
|-0.51
|Бензин А-95 евро
|19.61
|-0.06
|-0.01
|-0.29
|Дизельное топливо евро
|16.61
|-0.16
|0.13
|-4.87
Подробнее: http://oilreview.kiev.ua/2020/09/22/2020-09-22-v-melkom-opte-nemnogo-snizilis-ceny/
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