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Нефть коррекционно растет 22 сентября после падения в предыдущий торговый день
08:27 22.09.2020 |
Цены на нефть во вторник утром растут, восстанавливаясь после обвала в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до 41,59 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 39,72 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,48%, до 39,5 доллара за баррель.
Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекция после "распродаж" понедельника. По итогам торгов цены на "черное золото" упали на 3-4%, что было вызвано опасениями "второй волны" коронавируса в мире и ее влиянии на спрос на сырье. Многие страны фиксируют увеличение темпов распространения нового вируса, что вынуждает правительства устанавливать очередные карантинные ограничения.
"У нас была довольно напряженная сессия отказа от риска (накануне)... из-за опасений по поводу того, что новая волна COVID снова начнет оказывать негативное влияние на спрос. Когда вирус возобновляется, правительства вводят ограничения.... Все это плохо для спроса", - сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw).
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