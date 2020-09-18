Трейдеры взяли курс на рост цен на топливо в опте

Цены на дизельное топливо в период с 11 по 18 сентября незначительно выросли, притом как в крупно-, так и мелкооптовом сегментах рынка. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен.

Средняя стоимость вагонных партий ДТ по состоянию на 18 сентября составила 19 550 грн/т, что на 130 грн/т выше стоимости ресурса в прошлую пятницу, 11 сентября (19 420 грн/т). При этом основной скачек цен произошел с 17 на 18 сентября. Так, за прошедшие сутки средняя цена дизеля выросла на 220 грн/т.

«Мартин Трейд» воспользовался отсутствием коллеги - компании «Анвитрейд» в Новограде-Волынском, поднял цену на трубопроводный ресурс на 300 грн/т, до 19 350 грн/т.

В пятницу в Коростене предложений белорусского ресурса не было. Впрочем, на протяжении понедельника-четверга с белорусским дизелем выходили ЗНГК, «Параллель», ОККО и «Маддокс Украина». Цены на их ресурс, по сравнению с 11 сентября, выросли на 200 грн/т и озвучивались в диапазоне 19 400-19 500 грн/т.

В столичном регионе на ст. Васильков предложения ЗГНК в пятницу тоже отсутствовали, но днем ранее ресурс предлагался по 19 600 грн/т (+200 грн/т к цене 11 сентября). «Анвитрейд», прибавивший за неделю в киевском регионе 350 грн/т, торговал на ст. Дарница по 19 600 грн/т.

Компания «Фидея» (экс-«Трейд Коммодити»), которая на позапрошлой торговой неделе скинула 1000 грн/т на ресурс в порту Николаев, 18 сентября подняла цену на 100 грн/т, до 19 400 грн/т. Впрочем, как отмечают участники рынка, во второй половине дня компания еще намеревалась повышать цены.

На таком же уровне - 100 грн/т - были повышены цены на дизтопливо производства Кременчугского НПЗ, с которым по 19 400-19 600 грн/т на рынок выходили сам завод, «Альянс Энерго Трейд», «Интер Роял», «Сан Ойл» и «Решотка».

Мелкооптовые цены ДТ в пятницу,18 сентября, продолжили рост, прибавив за день еще 10 коп./л, до 16,53 грн/л. Наибольшее подорожание ресурса наблюдалось на Коростене и на юге страны. В этих регионах за неделю дизтопливо подорожало на 25-35 коп./л.

Драйвером роста цен остается ослабление грн, которая с начала сентября подешевела относительно доллара на 60 коп., а относительно евро на 30 коп., - до 28,20 грн и 33,4 грн соответственно.

По словам трейдеров, еще в начале недели они придерживали цены, поскольку наблюдали за курсом и рассчитывали на укрепление гривни. «Но уже к концу недели стало ясно, что курс растет и будет продолжать расти. Кроме того, за неделю на $3/барр., до $42/барр. выросла цена нефти, а за ней и котировки на европейских рынках», - добавил собеседник enkorr.

