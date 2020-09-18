На рынке автогаза небольшие локальные дефициты - трейдеры

Стоимость автогаза на условиях самовывоза выросла за 1-18 сентября на 500-1000 грн в зависимости от региона, до 19 570 грн/т в среднем по стране. Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95» со ссылкой на собственный мониторинг. В последние дни импульс ценам придала девальвация гривни.

Кроме того, по словам трейдеров, в ряде регионов наблюдаются локальные дефициты, что дополнительно подталкивает цену к росту. Так, повышенный спрос отмечают в западных областях, а также в некоторых регионах Киевской и Полтавской областей.

В Киевской области стоимость сделок выросла до 19 500-19 700 грн/т, в западных областях стоимость газа на условиях самовывоза стартует с 19 800 грн/т. В Полтавской области опт торгуется на уровне 18 900-19 000 грн/т, в Харьковской - 19 200-19 400 грн/т на условиях самовывоза. «Гран При Ойл» предлагает железнодорожный ресурс на Купянске по 18 500 грн/т.

В Одессе «Укртатнафта» держит цену 19 000 грн/т на условиях самовывоза с терминала «Укрлоудсистем». 17 сентября на комплекс прибыло судно Belgravia, уже доставлявшее ресурс в Одессу в августе. Разгрузка судна назначена на 21 сентября.

Так же в скором времени ожидается прибытие судна Star Prime в Николаев. Оператор терминала - компания «Еврогазгрупп» - пока не предлагает газ к продаже. Между тем, «Надежда» в Николаевской области заявила в прайсе 19 500 грн/т на условиях самовывоза с Первомайской ГНС. Впрочем, по словам местных операторов, реальные цены традиционно на 200 грн ниже.

