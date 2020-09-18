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Дискаунтеры за неделю снизили стоимость бензина и ДТ на 20–90 коп
12:31 18.09.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, за прошедшую неделю (11–18 сентября) снизили стоимость бензина и ДТ на 20–90 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Наибольшее снижение было отмечено в сети «Укр-Петроль» — 90 коп./л. Так, бензин марки А-95 подешевел до 20,80 грн/л, А-92 — до 19,80 грн/л, ДТ — до 20,80 грн/л.
AMIC снизил цены на все виды топлива в пределах 54–56 коп./л.
На станциях столичной KLO бензины подешевели на 40 коп./л: А-95 до 23,49 грн/л, А-92 — до 22,49 грн/л, а дизельное топливо — на 20 коп./л, до 22,29 грн/л.
Motto сняла со стел 48 коп. по бензинам и 37 коп./л по дизтопливу.
БРСМ сохраняла спокойствие: с бензинами сеть решила не торопиться, а по дизтопливу снизить на символичные 14 коп./л.
Chipo, SUN OIL, Mango, «Фактор» и Prime также акцентировались на дизтопливе, скинув за неделю 5–40 коп./л.
Была и одна сеть, которая нашла в себе силы поднять цены: на станциях UPG 18 сентября бензины подорожали на 50 коп./л: А-95 до 23,40 грн/л, А-92 — до 22,40 грн/л.
Снижение розничных цен стало следствием снижения цен в крупнооптовом сегменте. По данным «Консалтинговой группы «А-95», в период с 17 августа по 17 сентября крупнооптовые партии дизельного топлива подешевели на 1170 грн/т, до 19 380 грн/т.
Кроме того, еще одной причиной снижения цен в сетях эконом-сегмента могла стать ценовая политика их основного конкурента — консолидированной сети «Приват». Отметим, несмотря на троекратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке сети «Привата» удерживают неизменные цены на АЗС в течение последних четырех месяцев.
Напомним, в мае-августе 2020 г. рост средних розничных цен составил менее 4% (0,80–0,85 грн/л в зависимости от вида топлива). При этом премиальные сети (WOG, ОККО и другие) повысили цены на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, «БРСМ-Нафта», — на 2 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 11 по 18 сентября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,35
|
-0,54
|
24,35
|
-0,56
|
23,36
|
-0,56
|
Shell
|
23,69
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
SOCAR
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,17
|
-0,14
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
22,49
|
-0,40
|
23,49
|
-0,40
|
22,29
|
-0,20
|
Автотранс
|
22,48
|
0,05
|
23,48
|
-0,45
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
22,40
|
0,50
|
23,40
|
0,50
|
21,30
|
0,00
|
Параллель
|
24,82
|
0,00
|
25,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
BVS
|
21,89
|
0,00
|
22,79
|
-0,10
|
22,29
|
0,00
|
Chipo
|
21,82
|
0,00
|
22,82
|
0,00
|
21,14
|
-0,38
|
Укр-Петроль
|
19,80
|
-0,90
|
20,80
|
-0,90
|
20,80
|
-0,90
|
Marshal
|
19,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,77
|
-0,11
|
22,77
|
0,00
|
20,88
|
-0,06
|
Mango
|
19,98
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
19,89
|
-0,30
|
Фактор
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
18,80
|
-0,20
|
Prime
|
20,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
18,05
|
-0,40
|
Motto
|
19,58
|
-0,48
|
20,73
|
-0,48
|
19,75
|
-0,37
|
Средняя цена в Украине:
|
21,97
|
-0,05
|
23,04
|
-0,05
|
22,44
|
-0,06
|
|
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