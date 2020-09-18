Нефть дешевеет на новостях из Ливии

Цены на нефть в пятницу днем после уверенного роста перешли к снижению на новостях из Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.38 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,74%, до 42,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,66%, до 40,7 долларов за баррель.

Цены перешли к снижению на фоне новостей о том, что командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.

Ранее в пятницу цены на нефть росли на результатах заседания комитета ОПЕК+ и прогнозах. По итогам первого месяца второй фазы сделки ОПЕК+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Комитет рекомендовал продлить схему с компенсацией недосокращенной ранее добычи до конца декабря.

Сдерживают снижение цен также прогнозы крупных инвестиционных банков по нефтяному рынку. Так, агентство Рейтер приводит доклад банка Goldman Sachs, согласно которому к четвертому кварталу 2020 года дефицит предложения на рынке нефти составит 3 миллиона баррелей в день. Авторы доклада ожидают, что нефть марки Brent достигнет стоимости в 49 долларов до конца года и 65 долларов к третьему кварталу 2021 года. Агентство также приводит доклад аналитиков банка UBS, которые прогнозируют дефицит сырья и рост Brent в цене до 55 долларов к середине 2021 года.









