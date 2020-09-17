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На АЗС 16 сентября немного снизились цены
23:23 16.09.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 сентября 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.17% (-4.0 коп/л) до 22.04 грн/л, бензина А-95 евро - немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 23.74 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.11% (-3.0 коп/л) до 23.08 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 сентября 2020 г. подешевел на 0.27% (-3.0 коп/л) до 11.95 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.04
|17.00
|-0.17
|-0.19
|Бензин А-95 евро
|23.74
|17.50
|-0.07
|-0.08
|Дизельное топливо Евро
|23.08
|17.50
|-0.11
|-0.09
|Сжиженный газ
|11.95
|10.60
|-0.27
|-0.50
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