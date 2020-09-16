Доллар толкнул: ДТ в мелком опте 16 сентября развернулось к росту

После затяжного снижения, которое длилось больше месяца, цены на мелкооптовом рынке ДТ 16 сентября перешли в рост. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

На терминале в Новограде-Волынском мелкооптовые партии ДТ выросли в среднем на 10 коп./л. На столько же подорожал ресурс у завсегдатаев терминала - компаний «Анвитрейд» и «Мартин Трейд». Они торговали дизелем по 16 грн/л. «Интер Роял» была не такой решительной и накинула всего 5 коп./л, подняв стоимость ДТ до 15,90 грн/л.

Основные продавцы на Коростене - «Укроилпродукт» и «Фактор» - предлагали ресурс по 15,90 грн/л и 16,00 грн/л соответственно, что также на 10 коп./л дороже цен, установленных накануне, 15 сентября.

Ожидаемым было поднятие цены на израильский ресурс в «Пивденном». Им торговали «Оранж Ойл» и «Анвитрейд», подняв за сутки цену на те же 10 коп./л, до 16,10 грн/л. Между тем, по такой цене «Укртатнафта» торговала турецким продуктом в Одессе еще со вчерашнего дня, а сегодня решила не спешить и понаблюдать за рынком.

Видимо, аналогичное решение приняли и менеджеры «Фидеи», оставив без изменений цену ресурса в Николаеве - 15,85 грн/л. Впрочем, по информации участников рынка, завтра трейдер цену все же поднимет.

В столичном регионе 16 сентября средняя цена повысилась на 10 коп./л, до 16,26 грн/л. ЗНГК, «Анвитрейд», «Альянс Ойл Трейдинг» подняли цену с 16,10 до 16,20 грн/л. Минимальную цену ДТ предлагала «Укртатнафта» на Пролесках, удерживая ее на уровне 16,05 грн/л второй день подряд.

Драйвером роста цен, по словам трейдеров, является ослабление гривни, которая с начала сентября подешевела относительно доллара на 50 коп., а относительно евро на 30 коп., до 28,10 грн и 33,4 грн соответственно.

