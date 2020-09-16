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Нефть 16 сентября дорожает более чем на 1,5% на данных о запасах в США
08:18 16.09.2020 |
Цены на нефть в среду утром заметно растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, подкрепляемые также частичной остановкой её добычи в Мексиканском заливе из-за урагана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивала на 1,53%, до 41,15 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,8%, до 38,97 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 9,5 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики при этом прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,27 миллиона баррелей.
Рост цен на нефть также подкрепляется ситуацией с природными катаклизмами в США. Из-за бушующего урагана "Салли" в Мексиканском заливе было остановлено более 25% добычи нефти.
"Наша текущая оценка общей остановки (добычи - ред.), связанной с "Салли", составляет 3-6 миллионов баррелей нефти примерно за 11 дней", - отметили аналитики Rystad Energy, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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