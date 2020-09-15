Спрос на нефть упадет стремительнее, чем прогнозировалось ранее — ОПЕК

Мировой спрос на нефть по итогам 2020 года упадет стремительнее, чем прогнозировалось ранее, а темпы его восстановления в следующем году будут медленнее, чем ожидалось.

Об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что мировой спрос на нефть упадет на 9,46 миллиона баррелей в день в этом году. Это больше, чем снижение на 9,06 миллиона баррелей в день, которое ожидалось месяц назад.

Цены на нефть упали, поскольку кризис COVID-19 привел к сокращению поездок и экономической активности. В то время как некоторые страны ослабили ограничения, позволив спросу восстановиться, а увеличение числа новых случаев заболевания и добычи нефти оказали давление на цену.

"Риски остаются повышенными и имеют тенденцию к снижению, особенно связанные с развитием случаев заражения COVID-19, а также с возможными методами лечения", - говорится в заявлении ОПЕК о перспективах на 2021 год.

"Увеличение использования удаленной работы и дистанционной конференц-связи, по прогнозам, ограничит полное восстановление спроса на топливо до уровня 2019", - говорится в отчете.

Это значит, что в следующем году спрос будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось. ОПЕК ожидает роста потребления в 2021 году на 6,62 миллиона баррелей в сутки.