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Цены на нефть 15 сентября перешли к уверенному росту
15:20 15.09.2020 |
Мировые цены на нефть перешли к уверенному росту во вторник днем после невнятной динамики утра и падения в предыдущие торговые сессии, на ожиданиях некоторого снижения предложения и увеличения спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.27 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,51%, до 40,21 доллара за баррель, а октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,74%, до 37,91 доллара за баррель.
Цены на нефть к середине вторника устойчиво закрепились в плюсе, отыгрывая снижение в предыдущие торговые сессии. В частности, стоимость нефти марки Brent падала три дня подряд, и за это время потеряла почти 3% своей стоимости.
Сейчас же трейдеры, во-первых, внимательно следят за ситуацией с ураганами в США, которая может оказать давление не добычу нефти в стране. Так, по данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) на вторник, американские нефтяные компании остановили более 20% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Салли", который усилился до опасной второй категории на пути к американскому штату Луизиана.
Кроме того, они ожидают и роста со стороны спроса на нефть у крупнейшего её потребителя - Китая. В частности, по данным государственного статистического бюро КНР, промышленное производство в стране в августе ускорило рост до 5,6% в годовом выражении с 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 5,1%.
Между тем, новая оценка ситуации Международного энергетического агентства (МЭА) показала, что резкое восстановление мирового спроса на нефть, возникшее после ослабления коронавирусных ограничений во многих странах, прекратилось из-за угрозы "второй волны" инфицирований, и теперь прогноз рыночной ситуации "стал более хрупким". Поэтому трейдеры с дополнительным нетерпением ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Оно состоится в четверг, 17 сентября. По данным СМИ, ОПЕК+ не намерена объявлять о дополнительном сокращении добычи нефти, несмотря на падение цен.
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