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Бензины в мелком опте 11 сентября подешевели
23:15 11.09.2020 |
11 сентября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось изменение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.37% (-7 коп/л) до 18.62 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.35% (-7 коп/л) до 19.61 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.79% (-13 коп/л) до 16.74 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.62
|-0.37
|-0.63
|-0.63
|Бензин А-95 евро
|19.61
|-0.35
|-0.33
|0.07
|Дизельное топливо евро
|16.74
|-0.79
|-2.75
|-4.49
Подробнее: http://oilreview.kiev.ua/2020/09/11/2020-09-11-benziny-v-melkom-opte-desheveyut/
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