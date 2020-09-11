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Нефть 11 сентября дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке
08:43 11.09.2020 |
Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,37% - до 39,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,27% - до 37,2 доллара за баррель.
Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на спрос на топливо. Пессимизм по поводу его восстановления еще больше усилился после того, как в четверг минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране - за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что рост запасов также обусловлен тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы еще не полностью восстановили производство после его закрытия из-за штормов в Мексиканском заливе и в других регионах.
"В то время как добыча сырой нефти в США продолжает восстанавливаться после урагана "Лаура", цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили производительность за последнюю неделю", - приводит агентство мнение аналитиков ING Economics.
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