Финансовые новости
- |
- 10.09.20
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Оптовые цены на ДТ в четверг, 10 сентября, снизились в среднем на 11 коп./л, до 16,57 грн/л
18:05 10.09.2020 |
Итоговое снижение с начала недели составило 50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
На терминале в Новограде-Волынском мелкооптовые партии ДТ от постоянных продавцов — «Анвитрейд» и «Альянс Энерго Трейд» предлагались по 16,30 грн/л, что на 10 коп./л дешевле цены, установленной накануне, 9 сентября, и на 40–50 коп./л дешевле цен в начале торговой недели.
Впрочем, по самой щедрой цене трубный ресурс в Новограде отпускали «Решотка» и «Интер Роял». За сутки они скинули 15 коп./л, и сегодня ДТ у них можно было приобрести по 15,95 грн/л. Такой цены рынок не видел с июля.
Всего на 5 коп./л дороже, по 16 грн/л, торговали белорусским ресурсом компании «Укроилпродукт» и «Алпен Трейд» в Коростене. При этом, с понедельника мозырский ресурс подешевел на 45 коп./л.
По инерции снижение перекинулось и на порты. Так, «Оранж Ойл» просадил цены в «Пивденном» на 20 коп./л, до 16 10 грн/л. Их коллеги в Николаеве —«Алпен Трейд» и «Альянс Энерго Трейд» — предлагали ресурс по 16,20–16,25 грн/л (-40–60 коп./л к началу недели).
Никак не реагировала на происходящее вокруг «Укртатнафта» в Одессе, продолжая в одиночестве удерживать турецкий продукт по 16,25 грн/л.
Стойкость сегодня проявила и «Фидея» (экс-«Трейд-Коммодити»), посчитав, что вчерашнего снижения цен до 15,90 грн/л будет предостаточно. Отметим, что сначала недели ресурс компании подешевел на рекордные 70 коп./л.
Несмотря на ощутимое снижение цен с начала недели, игроки рынка говорят о вероятном замедлении темпов снижения, робко надеясь на вчерашний рост котировок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ в районе поселка Шумы временно отменяется - источник в Офисе президента
|Соковыжималка для бизнеса. Чем оказалось «налоговое чудо» Зеленского с поступлениями в бюджет
|Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону
|В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оптовые цены на ДТ в четверг, 10 сентября, снизились в среднем на 11 коп./л, до 16,57 грн/л
|Цены производителей Украины в августе выросли на 2,3% – Госстат
|Подписана Конвенция между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения
|В Украине для развития орошения государственные насосные станции отдадут частным предприятиям
|Нафтогаз обеспечил 17% доходов госбюджета в январе-августе
|Нефть 10 сентября дешевеет более чем на 1% в ожидании статистики по запасам в США
Это интересно
|Луноход Toyota назвали в честь внедорожника
|Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается
|В противостоянии Epic Games и Apple — новый поворот. Apple подала в суд на Epic Games за нарушение контракта и хочет компенсацию
|В СБУ пояснили, почему работают магазины «заблокированной» пирамиды B2B Jewelry
|Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску
|Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна
|Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных