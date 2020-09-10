Оптовые цены на ДТ в четверг, 10 сентября, снизились в среднем на 11 коп./л, до 16,57 грн/л

Итоговое снижение с начала недели составило 50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

На терминале в Новограде-Волынском мелкооптовые партии ДТ от постоянных продавцов — «Анвитрейд» и «Альянс Энерго Трейд» предлагались по 16,30 грн/л, что на 10 коп./л дешевле цены, установленной накануне, 9 сентября, и на 40–50 коп./л дешевле цен в начале торговой недели.

Впрочем, по самой щедрой цене трубный ресурс в Новограде отпускали «Решотка» и «Интер Роял». За сутки они скинули 15 коп./л, и сегодня ДТ у них можно было приобрести по 15,95 грн/л. Такой цены рынок не видел с июля.

Всего на 5 коп./л дороже, по 16 грн/л, торговали белорусским ресурсом компании «Укроилпродукт» и «Алпен Трейд» в Коростене. При этом, с понедельника мозырский ресурс подешевел на 45 коп./л.

По инерции снижение перекинулось и на порты. Так, «Оранж Ойл» просадил цены в «Пивденном» на 20 коп./л, до 16 10 грн/л. Их коллеги в Николаеве —«Алпен Трейд» и «Альянс Энерго Трейд» — предлагали ресурс по 16,20–16,25 грн/л (-40–60 коп./л к началу недели).

Никак не реагировала на происходящее вокруг «Укртатнафта» в Одессе, продолжая в одиночестве удерживать турецкий продукт по 16,25 грн/л.

Стойкость сегодня проявила и «Фидея» (экс-«Трейд-Коммодити»), посчитав, что вчерашнего снижения цен до 15,90 грн/л будет предостаточно. Отметим, что сначала недели ресурс компании подешевел на рекордные 70 коп./л.

Несмотря на ощутимое снижение цен с начала недели, игроки рынка говорят о вероятном замедлении темпов снижения, робко надеясь на вчерашний рост котировок.