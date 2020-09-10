Финансовые новости
- |
- 10.09.20
- |
- 04:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В мелком опте 9 сентября снизились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро
23:23 09.09.2020 |
09 сентября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.21% (-4 коп/л) до 18.73 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась — на 0.1% (-2 коп/л) до 19.70 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.80% (-14 коп/л) до 16.96 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.73
|-0.21
|-0.07
|0.40
|Бензин А-95 евро
|19.70
|-0.08
|0.09
|1.06
|Дизельное топливо евро
|16.96
|-0.80
|-1.89
|-3.74
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с «вагнеровцами» - Арьев
|Парад местных референдумов. Как «слуги народа» помогут сепаратистам
|Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы
|Юрист Медведчука Якубовский стал замом Венедиктовой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В мелком опте 9 сентября снизились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро
|Инвестгруппа ICU улучшила прогноз спада ВВП в 2020г до 5,7%
|Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат
|«Нафтогаз» предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа
|Кабмин намерен поручить Минэнерго провести «зеленые» аукционы до конца 2020 года
|В Украине до конца 2021 года создадут Нацоператора на рынке табака
Это интересно
|Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна
|Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных
|Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV
|Компания TikTok выиграла спор за украинский домен
|Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»
|Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %
|Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class