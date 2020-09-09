Финансовые новости
- |
- 09.09.20
- |
- 08:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 9 сентября на растущих тревогах по поводу второй волны коронавируса
08:20 09.09.2020 |
Цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях вокруг возможной второй волны COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53%, до 39,57 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 36,52 долларов за баррель.
Цены на нефть в среду продолжили заметное снижение после падения на предыдущей сессии, когда цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня из-за возобновления распространения COVID-19 во многих странах.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США, что угрожает надеждам на восстановление мировой экономики и может повлиять на спрос на топливо.
"Ухудшение спроса было проблемой для большинства участников рынка в течение некоторого времени, это становится все более очевидным", - считают аналитики ING Economics, мнение которых приводит агентство Рейтер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обреченное перемирие: Зачем Пушилин угрожает ВСУ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз запустит ежеквартальную продажу газа для бизнеса
|Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр
|Нефть дешевеет 9 сентября на растущих тревогах по поводу второй волны коронавируса
|Украина из-за кризиса потеряла 10% внешней торговли
|ДТ в крупном опте 8 сентября опустилось на 220 грн, до 19 830 грн
|Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA
Это интересно
|Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android