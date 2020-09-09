ДТ в крупном опте 8 сентября опустилось на 220 грн, до 19 830 грн





Оптовые цены на дизельное топливо снижаются второй день подряд. Так, во вторник, 8 сентября, ДТ в крупном опте опустилось еще на 220 грн/т, до 19 830 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен.

Белорусский ресурс со ст. Коростень предлагался по цене 19 600–19 800 грн/т, при этом операторы утверждали, что цены реальных сделок снижались до 19 550 грн/т.

Дуэт «Анвитрейд» и «Мартин Трейд» предлагали трубопроводный ресурс в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) по 19 850 грн/т. «Анвитрейд» также продолжил торговать по ст. Дарница, снизив цену за день на 250 грн до 20 050 грн/т.

Дизтопливо в порту Николаев 8 сентября выставляли «Фидея» (экс-«Трейд Коммодити») и украинская «дочка» международного трейдера Coral «Алпен Трейд» по 19 500–20 000 грн/т. Ожидается, что вскоре к этой николаевской парочке присоединится на постоянной основе «Альянс Энерго Трейд», обустроивший терминал на территории Николаевского судоремонтного завода и уже принявший первые два танкера с туркменским ДТ.

Не хотел сильно отступать в «Пивденном» Wexler: скинув для приличия всего 50 грн/т, группа пробовала продавать ДТ по 20 350 грн/т. На фоне николаевцев выглядело это неубедительно.

Кременчугский НПЗ во вторник снизил цену ДТ на 100 грн/т, до 19 800 грн/т. Также с предложением заводского топлива были замечены «Альянс Энерго Трейд» и «Сан Ойл Трейдинг» с ценами в диапазоне 19 700–20 000 грн/т.

По словам участников рынка, особой очереди желающих не наблюдалось ни на одном из базисов.

Вслед за крупным оптом второй день идет снижение на мелкооптовом рынке. Во вторник в среднем ресурс подешевел на 7 коп./л, до 17,00 грн/л. При этом за два последних торговых дня (понедельник-вторник) среднее снижение цены составило 15 коп./л.

В Новограде-Волынском «Анвитрейд» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали ДТ по 16,50–16,60 грн/л, сбросив за день 10 коп./л. Однако по словам источников в Новограде, отдельные нарушители невидимой конвенции торговали «трубным» ресурсом по 16,25 грн/л.

Самыми щедрыми оказались «Укроилпродукт» и «Алпен Трейд», за сутки они снизились по белорусскому ДТ в Коростене на 15-20 коп./л, а с пятницы — на 40 коп./л. Сегодня продукт был доступен по 16,20–16,30 грн/л.

В портах «Пивденный» и Одесса трейдеры озвучивали цены на уровне 16,60–16,70 грн/л (-10 коп./л к 7 сентября). Настолько же подешевел ресурс, предлагаемый компанией «Алпен Трейд» в Николаеве — до 16,60 грн/л.

Минимальное предложение по дизельному топливо — 16,10 грн/л — было зафиксировано у компании «Фидея»: трейдер одним махом снял 50 коп./л на греческий продукт, а суммарно за два последних торговых дня — на 65 коп./л. Видимо, в компании ожидают дальнейшего падения рынка.

По словам трейдеров, основными факторами, влияющими на снижение цены, выступают низкий спрос, затоварка ставшим уже более дорогим августовским ресурсом и снижение средних котировок ДТ в Европе.

«Котировки падают, реализации нет, базы залиты дорогим ресурсом, а сбыт нужен. Вот и приходится снижать цены», — сетует один из опрошенных трейдеров.

Напомним, по состоянию на 4 сентября средние котировки ДТ в Европе снизились на 28–31 долл./т, до 327–335 долл./т, в сравнении с последним котировальным днем августа.