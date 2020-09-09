Финансовые новости
- |
- 09.09.20
- |
- 08:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ДТ в крупном опте 8 сентября опустилось на 220 грн, до 19 830 грн
23:29 08.09.2020 |
Оптовые цены на дизельное топливо снижаются второй день подряд. Так, во вторник, 8 сентября, ДТ в крупном опте опустилось еще на 220 грн/т, до 19 830 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен.
Белорусский ресурс со ст. Коростень предлагался по цене 19 600–19 800 грн/т, при этом операторы утверждали, что цены реальных сделок снижались до 19 550 грн/т.
Дуэт «Анвитрейд» и «Мартин Трейд» предлагали трубопроводный ресурс в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) по 19 850 грн/т. «Анвитрейд» также продолжил торговать по ст. Дарница, снизив цену за день на 250 грн до 20 050 грн/т.
Дизтопливо в порту Николаев 8 сентября выставляли «Фидея» (экс-«Трейд Коммодити») и украинская «дочка» международного трейдера Coral «Алпен Трейд» по 19 500–20 000 грн/т. Ожидается, что вскоре к этой николаевской парочке присоединится на постоянной основе «Альянс Энерго Трейд», обустроивший терминал на территории Николаевского судоремонтного завода и уже принявший первые два танкера с туркменским ДТ.
Не хотел сильно отступать в «Пивденном» Wexler: скинув для приличия всего 50 грн/т, группа пробовала продавать ДТ по 20 350 грн/т. На фоне николаевцев выглядело это неубедительно.
Кременчугский НПЗ во вторник снизил цену ДТ на 100 грн/т, до 19 800 грн/т. Также с предложением заводского топлива были замечены «Альянс Энерго Трейд» и «Сан Ойл Трейдинг» с ценами в диапазоне 19 700–20 000 грн/т.
По словам участников рынка, особой очереди желающих не наблюдалось ни на одном из базисов.
Вслед за крупным оптом второй день идет снижение на мелкооптовом рынке. Во вторник в среднем ресурс подешевел на 7 коп./л, до 17,00 грн/л. При этом за два последних торговых дня (понедельник-вторник) среднее снижение цены составило 15 коп./л.
В Новограде-Волынском «Анвитрейд» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали ДТ по 16,50–16,60 грн/л, сбросив за день 10 коп./л. Однако по словам источников в Новограде, отдельные нарушители невидимой конвенции торговали «трубным» ресурсом по 16,25 грн/л.
Самыми щедрыми оказались «Укроилпродукт» и «Алпен Трейд», за сутки они снизились по белорусскому ДТ в Коростене на 15-20 коп./л, а с пятницы — на 40 коп./л. Сегодня продукт был доступен по 16,20–16,30 грн/л.
В портах «Пивденный» и Одесса трейдеры озвучивали цены на уровне 16,60–16,70 грн/л (-10 коп./л к 7 сентября). Настолько же подешевел ресурс, предлагаемый компанией «Алпен Трейд» в Николаеве — до 16,60 грн/л.
Минимальное предложение по дизельному топливо — 16,10 грн/л — было зафиксировано у компании «Фидея»: трейдер одним махом снял 50 коп./л на греческий продукт, а суммарно за два последних торговых дня — на 65 коп./л. Видимо, в компании ожидают дальнейшего падения рынка.
По словам трейдеров, основными факторами, влияющими на снижение цены, выступают низкий спрос, затоварка ставшим уже более дорогим августовским ресурсом и снижение средних котировок ДТ в Европе.
«Котировки падают, реализации нет, базы залиты дорогим ресурсом, а сбыт нужен. Вот и приходится снижать цены», — сетует один из опрошенных трейдеров.
Напомним, по состоянию на 4 сентября средние котировки ДТ в Европе снизились на 28–31 долл./т, до 327–335 долл./т, в сравнении с последним котировальным днем августа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обреченное перемирие: Зачем Пушилин угрожает ВСУ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз запустит ежеквартальную продажу газа для бизнеса
|Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр
|Нефть дешевеет 9 сентября на растущих тревогах по поводу второй волны коронавируса
|Украина из-за кризиса потеряла 10% внешней торговли
|ДТ в крупном опте 8 сентября опустилось на 220 грн, до 19 830 грн
|Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA
Это интересно
|Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android