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Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в I полугодии упал на 43%, поставки в Украину снизились на 10,7%
17:19 08.09.2020 |
Беларусь в январе-июне 2020 г. экспортировала 3,01 млн т нефтепродуктов, что на 42,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на материалы Национального статистического комитета (Белстат).
В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов упал на 63,3% - до $979,3 млн. Средняя цена экспорта за полугодие составила $325,04/1 т, что на 36,1% меньше по сравнению с показателем за январь-июнь 2019 года.
В структуре экспорта за первые шесть месяцев текущего года поставки в Украину составили 1,28 млн т (-10,7%) на сумму $509,4 млн (-41,8%), в страны ЕС - 457,6 тыс. т (-59%) на $131,8 млн (-75,7%), в Великобританию - 1,04 млн т (-59,1%) на $249,8 млн (-78,8%).
По данным Белстата, экспорт добываемой на территории Белоруссии нефти в первом полугодии снизился на 38% - до 365 тыс. т, в стоимостном выражении - на 69,3%, до $82,09 млн.
В 2019 г. экспорт нефтепродуктов из Беларуси снизился на 11,7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,52 млн тонн. Экспорт нефти собственной добычи составил 1,65 млн т (+0,6%).
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