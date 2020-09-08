Fitch понизило долгосрочные прогнозы цен на нефть Brent и WTI

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело с понижением долгосрочные прогнозы цен на нефть Brent и WTI.

Новые прогнозы учитывают такие факторы, как наличие существенного объема недоиспользованных производственных мощностей, затягивание периода сохранения высоких запасов нефти из-за пандемии коронавируса, а также снижение себестоимости добычи и долгосрочную трансформацию энергетического сектора, отмечают эксперты агентства.

Так, прогноз стоимости Brent на 2022 год понижен до $50 за баррель с ожидавшихся ранее $53 за баррель, прогноз на долгосрочную перспективу - до $53 за баррель с $55 за баррель.

Для WTI прогноз цены на 2022 год понижен до $47 за баррель с $50 за баррель, на долгосрочную перспективу - до $50 за баррель с $52 за баррель.

Прогнозы снижены, несмотря на то, что цены на нефть выросли от минимумов, зафиксированных ранее в этом году, больше, чем ожидалось, "благодаря решительному сокращению добычи странами ОПЕК+, смягчению карантинных мер и восстановлению экономической активности", отмечают в Fitch.

Прогноз средней стоимости нефти Brent на 2020 год повышен до $41 за баррель с $35 за баррель, на 2021 - оставлен на уровне $45 за баррель. Кроме того, впервые опубликован прогноз на 2023 год - $53 за баррель.

В случае WTI прогноз средней цены на текущий год увеличен до $38 за баррель с $32 за баррель, на следующий - оставлен на уровне $42 за баррель. Прогноз стоимости WTI на 2023 год - $50 за баррель.