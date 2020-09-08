Финансовые новости
- |
- 08.09.20
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 8 сентября на опасениях влияния коронавируса на спрос, WTI почти на 2%
08:54 08.09.2020 |
Цены на нефть во вторник утром снижаются, WTI дешевеет почти на 2%, инвесторы беспокоятся, что увеличение числа случаев коронавируса снова приведет к снижению спроса на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до 41,95 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - падала на 1,94%, до 39 долларов за баррель.
Инвесторы находятся под влиянием растущих опасений по поводу возможного роста числа случаев заболевания COVID-19 после длинных выходных, посвященных Дню труда в США, который также является своеобразным окончанием пикового сезона вождения в США, что может сказаться на снижении спроса на топливо.
Глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что выход из "летнего пикового сезона вождения в США, который является сезонным фактором, переориентировал внимание рынка" на то, насколько сильное восстановление спроса наблюдается в мире.
Агентство Рейтер отметило, что в праздничные выходные число заболевших коронавирусом выросло в 22 из 50 штатов США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 277 847 случаев заражения коронавирусом, скончались 188 941 человек.
"Это (рост числа новых вспышек COVID-19 - ред.) вызвало опасения, что недавнее восстановление спроса может быть остановлено, поскольку широкая общественность по-прежнему осторожно относится к длительным поездкам", - считают аналитики ANZ Research, мнение которых также приводит агентство.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Fitch понизило долгосрочные прогнозы цен на нефть Brent и WTI
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.09.20
|Литва заинтересована в проектах по допуску частной тяги на украинскую железную дорогу
|Чернобыльская АЭС получила разрешение на «горячие» испытания ХОЯТ-2
|Westinghouse допускает расширение сотрудничества с «Энергоатомом»
|Золото 8 сентября слабо дешевеет на укреплении курса доллара
|Нефть дешевеет 8 сентября на опасениях влияния коронавируса на спрос, WTI почти на 2%
Это интересно
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками