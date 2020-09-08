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Цены на дизельное топливо 7 сентября ощутимо снизились, притом как в крупно-, так и мелкооптовом сегментах рынка
23:13 07.09.2020 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен.
Средняя стоимость вагонных партий ДТ составила 20 050 грн/т, снизившись по сравнению с предыдущим котировальным днем на 280 грн/т.
На Коростене с белорусским ДТ 7 сентября выходила «ЗНГК» по 19 800 грн/т, на ст. Васильков она же предлагала этот ресурс по 20 000 грн/т, что на 300 грн/т ниже пятничных цен.
Трубопроводный ресурс на Новограде-Волынском был по 19 950 грн/т от «Анвитрейда». Он же предлагал его в Киеве по 20 300 грн/т. На востоке волгоградское ДТ предлагалось трейдером ОККО на ст. Купянск по цене 19 800 грн/т.
Дизтопливо в порту Николаев 7 сентября предлагали «Фидея» («Трейд Коммодити») и «Алпен Трейд» по 20 100 грн/т. В порту «Пивденный» дизтопливо предлагал «Анвитрейд» по цене 20 400 грн/т.
Кременчугский НПЗ с пятницы снизил стоимость дизтоплива на 300 грн/т, до 19 900 грн/т. Также с предложением ДТ Кременчугского НПЗ 7 сентября выходили «Альянс Энерго Трейд» и «Сан Ойл Трейдинг» с ценами на уровне 20 100 грн/т. По словам источника на рынке, цена кременчугского ресурса у отдельных операторов опустилась до 19 700 грн/т.
Вслед за крупным оптом снижаются и мелкооптовые партии ДТ. За выходные ресурс подешевел на 8 коп./л, до 17,07 грн/л.
На терминале в Новограде-Волынском 7 сентября мелкооптовые партии ДТ от компаний «Анвитрейд» и «Интер Роял» предлагались по 16,40-16,70 грн/л (-20 коп./л к 4 сентября), а в Коростене «Укроилпродукт» и UPG, «Алпен Трейд» выставляли белорусское ДТ по 16,45 грн/л (-15коп./л).
В портах «Пивденный» и Одесса озвучиваемые трейдерами цены снизились на 10 коп./л, до 16,70-16,80 грн/л. В Николаеве «Фидея» и «Алпен Трейд» предлагали ДТ по 16,60 грн/л, что на 15 коп./л ниже цен пятницы.
Аналитики «А-95» отмечают, что снижение стоимости ресурса стало следствием падения средних котировок ДТ в Европе, которые, по состоянию на 4 сентября, снизились на 28-31 долл./т, до 327-335 долл./т, в сравнении с последним котировальным днем августа.
Кроме того, по словам трейдеров, еще одним фактором, повлекшим падение цен, стало отсутствие спроса на ресурс со стороны агропредприятий, который, как правило, рос в конце августа и в начале сентября. По сравнению с августом прошлого года, падение спроса оценивается на уровне 20%.
«Снижение цен также можно охарактеризовать, как усилия трейдеров реализовать дорогой продукт с учетом перспективы дальнейшего падения цен на него», - добавил еще один из собеседников издания.
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