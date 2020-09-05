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Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ 4 сентября остались без изменений
22:18 04.09.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 сентября 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.08 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 23.76 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 23.10 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 сентября 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 12.01 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.08
|17.00
|0.00
|0.05
|Бензин А-95 евро
|23.76
|17.50
|0.00
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|23.10
|17.50
|0.00
|-0.01
|Сжиженный газ
|12.01
|10.55
|0.00
|0.01
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