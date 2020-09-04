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Нефть 4 сентября дешевеет на 0,8% на фоне сохранения рисков по спросу
08:31 04.09.2020 |
Мировые цены на нефть опускаются на 0,8% в пятницу утром на фоне сохранения опасений за спрос на сырье из-за очередной негативной статистики по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79%, до 43,72 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 41,02 доллара за баррель.
Нефтяные котировки падают третью торговую сессию подряд, за этот период они опустились на 4%. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы по восстановлению спроса из-за негативной макростатистики по США, которая усиливает сомнения по поводу прогноза по экономике.
Данные по деловой активности в США, опубликованные в четверг, оказались хуже ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Прогноз составлял 57%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 29 августа хоть и оказалось меньше 1 миллиона (881 тысяча при прогнозе в 950 тысяч), но остается больше докризисного уровня в 200 тысяч, который наблюдался в январе-марте.
Дополнительное давление на котировки оказывают ожидания сезонных закрытий американских НПЗ на техобслуживание. "Нефтеперерабатывающие заводы, работая на низких мощностях, оставят много нефти... Эта нефть идет в хранилища. Загруженные хранилища оказывают давление на цены", - приводит агентство Рейтер слова директора отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боба Яугера (Bob Yawger).
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