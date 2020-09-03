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Цены на нефть слабо меняются 3 августа после падения в среду на 2%
08:59 03.09.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг утром показывают непостоянную динамику после падения котировок более чем на 2% днем ранее, рынки оценивают перспективы по балансу спроса и предложения сырья после статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 EET цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 44,34 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,02%, до 41,5 доллара за баррель. Ранее в четверг котировки, напротив, слабо росли, а в среду упали на 2,3-2,6%.
Неоднозначная динамика нефтяных цен последовала после статистики по запасам из США, опубликованной в среду. За прошлую неделю, по данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) сократились на 9,4 миллиона баррелей, что значительно выше прогноза снижения в 1,9 миллиона. Добыча за период упала на 1,1 миллиона баррелей в день и составила 9,7 миллиона баррелей.
Такая динамика связана с последствиями урагана "Лаура", который обрушился на территорию США на прошлой неделе и привел к ограничению добычи и нефтепереработки в стране.
При этом, по данным министерства энергетики, спрос на бензин за прошлую неделю сократился до 8,78 миллиона баррелей в день с 9,16 миллиона. В среду также стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч при прогнозе роста в 950 тысяч. Такие данные поддержали опасения инвесторов по поводу восстановления экономики, что отразилось на ожиданиях по спросу и привело к падению цен на нефть.
Инвесторы также оценивают перспективы по балансу спроса и предложения перед сезоном закрытий предприятий отрасли на ремонт. "Американские НПЗ наметили длинный список закрытий на техобслуживание в ближайшие месяцы, что без сомнения отразится на спросе на нефть", - сообщили аналитики ANZ Research агентству Рейтер. В результате это может привести к росту запасов нефти, считают эксперты.
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