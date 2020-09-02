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Бензины и ДТ 2 сентября дорожают в регионах
12:34 02.09.2020 |
Региональные операторы АЗС 2 сентября повысили стоимость бензина и ДТ на 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 10 коп./л: «А-92» - до 22,89 грн/л, А-95 - до 23,89 грн/л. На столько же подорожала «двойка» в сети Motto (19,96 грн/л).
Кировоградская сеть «Рур Груп» подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л. Таким образом, в сети бензин А-95 подорожал до 22,29 грн/л, А-95 - до 24,09 грн/л, ДТ - до 22,99 грн/л.
На станциях Chipo все виды топлива подорожали в среднем на 36 коп./л, в сети «Татнефть-Украина» - на 6 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, в августе 2020 года средняя стоимость нефтепродуктов на АЗС выросла на 0,20 грн/л. Так, средняя цена по стране бензина А-92 составляет 22,03 грн/л, А-95 - 23,09 грн/л, ДТ - 22,52 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 по 2 сентября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,91
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,69
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
SOCAR
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,39
|
0,00
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
22,89
|
0,10
|
23,89
|
0,10
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,43
|
0,00
|
23,93
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
UPG
|
22,30
|
0,00
|
23,30
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
Параллель
|
24,82
|
0,00
|
25,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
21,00
|
0,06
|
22,02
|
0,06
|
21,66
|
0,06
|
Chipo
|
21,82
|
0,36
|
22,82
|
0,36
|
21,52
|
0,00
|
Рур груп
|
22,29
|
0,50
|
24,09
|
0,50
|
22,99
|
0,50
|
Marshal
|
19,80
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
18,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,88
|
0,00
|
22,88
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Mango
|
19,98
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
20,19
|
0,00
|
Motto
|
19,96
|
0,10
|
21,20
|
0,00
|
20,10
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
22,04
|
0,01
|
23,10
|
0,00
|
22,52
|
0,00
Напомним, несмотря на троекратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, крупнейший игрок рынка нефтепродуктов — консолидированная сеть группы «Приват» удерживает неизменные цены на АЗС в течение последних четырех месяцев.
По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это стало основной причиной низкой динамики розничных цен в целом на рынке. За четыре месяца рост средних цен составил менее 4% (0,80–0,85 грн/л в зависимости от вида топлива). При этом премиальные сети (WOG, ОККО и другие) повысили цены в мае-августе на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, «БРСМ-Нафта», — на 2 грн/л.
«Слабый рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать скорый рост оптовых и розничных цен на 1 грн/л», — отмечал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падает третий квартал подряд.
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