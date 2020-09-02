Бензины и ДТ 2 сентября дорожают в регионах

Региональные операторы АЗС 2 сентября повысили стоимость бензина и ДТ на 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 10 коп./л: «А-92» - до 22,89 грн/л, А-95 - до 23,89 грн/л. На столько же подорожала «двойка» в сети Motto (19,96 грн/л).

Кировоградская сеть «Рур Груп» подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л. Таким образом, в сети бензин А-95 подорожал до 22,29 грн/л, А-95 - до 24,09 грн/л, ДТ - до 22,99 грн/л.

На станциях Chipo все виды топлива подорожали в среднем на 36 коп./л, в сети «Татнефть-Украина» - на 6 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, в августе 2020 года средняя стоимость нефтепродуктов на АЗС выросла на 0,20 грн/л. Так, средняя цена по стране бензина А-92 составляет 22,03 грн/л, А-95 - 23,09 грн/л, ДТ - 22,52 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 по 2 сентября 2020 г., грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 25,49 0,00 26,49 0,00 25,49 0,00 WOG 25,49 0,00 26,49 0,00 25,49 0,00 Авиас 19,95 0,00 20,95 0,00 21,00 0,00 Укрнафта 20,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 AMIC 23,91 0,00 24,94 0,00 23,94 0,00 Shell 23,69 0,00 25,45 0,00 24,45 0,00 SOCAR 25,98 0,00 26,98 0,00 25,98 0,00 БРСМ-Нафта 20,49 0,00 21,49 0,00 20,39 0,00 Glusco 22,55 0,00 24,55 0,00 23,55 0,00 KLO 22,89 0,10 23,89 0,10 22,49 0,00 Автотранс 22,43 0,00 23,93 0,00 22,48 0,00 UPG 22,30 0,00 23,30 0,00 21,50 0,00 Параллель 24,82 0,00 25,82 0,00 24,82 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 21,00 0,06 22,02 0,06 21,66 0,06 Chipo 21,82 0,36 22,82 0,36 21,52 0,00 Рур груп 22,29 0,50 24,09 0,50 22,99 0,50 Marshal 19,80 0,00 20,80 0,00 18,80 0,00 SUN OIL 21,88 0,00 22,88 0,00 21,49 0,00 Mango 19,98 0,00 20,98 0,00 20,19 0,00 Motto 19,96 0,10 21,20 0,00 20,10 0,00 Средняя цена в Украине: 22,04 0,01 23,10 0,00 22,52 0,00

Напомним, несмотря на троекратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, крупнейший игрок рынка нефтепродуктов — консолидированная сеть группы «Приват» удерживает неизменные цены на АЗС в течение последних четырех месяцев.

По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это стало основной причиной низкой динамики розничных цен в целом на рынке. За четыре месяца рост средних цен составил менее 4% (0,80–0,85 грн/л в зависимости от вида топлива). При этом премиальные сети (WOG, ОККО и другие) повысили цены в мае-августе на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, «БРСМ-Нафта», — на 2 грн/л.

«Слабый рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать скорый рост оптовых и розничных цен на 1 грн/л», — отмечал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падает третий квартал подряд.