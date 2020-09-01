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Средняя цена автогаза на АЗС в августе выросла до 12 грн/л
23:39 31.08.2020 |
Розничные сети за месяц (с 31 июля по 31 августа) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–55 коп./л. В результате, средняя цена автогаза на АЗС выросла до 12 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Самый большой рост цен зафиксирован на станциях UPG, где цены выросли на 55 коп./л — с 11,50 до 12,05 грн/л. Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, за август повысила цены в среднем на 26-28 коп./л, до 11,43–11,44 грн/л.
WOG и ОККО повысили цены СУГ на 14 и 13 коп./л, до 12,62 грн/л и 12,64 грн/л, соответсвенно.
Glusco повысила цены на 30 коп./л, до 12,20 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 26 коп./л, до 12,23 грн/л. KLO и Chipo подняли цены на 15 и32 коп./л, соответственно.
Такие сети как «Параллель», AMIC, Shell, SUN OIL, Mango, Motto и другие повысили цены на 10–35 коп./л (см. табл).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 31 июля на 31 августа грн/л:
|Компания
|LPG
|31 авг
|Изм.
|ОККО
|12,64
|0,13
|WOG
|12,62
|0,14
|Авиас
|11,44
|0,28
|Укрнафта
|11,43
|0,26
|AMIC
|12,01
|0,10
|Shell
|12,15
|0,36
|SOCAR
|12,73
|0,18
|БРСМ-Нафта
|12,23
|0,26
|Glusco
|12,20
|0,30
|KLO
|12,59
|0,15
|Автотранс
|12,48
|0,25
|UPG
|12,05
|0,55
|Параллель
|12,35
|0,36
|BVS
|11,99
|0,20
|Chipo
|11,64
|0,32
|SUN OIL
|11,73
|0,11
|Mango
|11,51
|0,18
|Motto
|11,68
|0,10
|Средняя цена в Украине:
|12,00
|0,21
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