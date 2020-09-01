Средняя цена автогаза на АЗС в августе выросла до 12 грн/л

Розничные сети за месяц (с 31 июля по 31 августа) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–55 коп./л. В результате, средняя цена автогаза на АЗС выросла до 12 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Самый большой рост цен зафиксирован на станциях UPG, где цены выросли на 55 коп./л — с 11,50 до 12,05 грн/л. Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, за август повысила цены в среднем на 26-28 коп./л, до 11,43–11,44 грн/л.

WOG и ОККО повысили цены СУГ на 14 и 13 коп./л, до 12,62 грн/л и 12,64 грн/л, соответсвенно.

Glusco повысила цены на 30 коп./л, до 12,20 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 26 коп./л, до 12,23 грн/л. KLO и Chipo подняли цены на 15 и32 коп./л, соответственно.

Такие сети как «Параллель», AMIC, Shell, SUN OIL, Mango, Motto и другие повысили цены на 10–35 коп./л (см. табл).

Компания LPG 31 авг Изм. ОККО 12,64 0,13 WOG 12,62 0,14 Авиас 11,44 0,28 Укрнафта 11,43 0,26 AMIC 12,01 0,10 Shell 12,15 0,36 SOCAR 12,73 0,18 БРСМ-Нафта 12,23 0,26 Glusco 12,20 0,30 KLO 12,59 0,15 Автотранс 12,48 0,25 UPG 12,05 0,55 Параллель 12,35 0,36 BVS 11,99 0,20 Chipo 11,64 0,32 SUN OIL 11,73 0,11 Mango 11,51 0,18 Motto 11,68 0,10 Средняя цена в Украине: 12,00 0,21

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 31 июля на 31 августа грн/л: