В августе розничные цены на АЗС выросли на 30-80 коп/л

В августе 2020 года средняя стоимость нефтепродуктов на АЗС выросла на 0,20 грн/л. Так, средняя цена по стране бензина А-92 составляет 22,03 грн/л, А-95 — 23,09 грн/л, ДТ — 22,52 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Наибольший рост цен был зафиксирован в сетях UPG, Shell, и «Автотранс». На станциях UPG бензины подорожали на 80 коп/л, ДТ — на 50 коп/л. На 80 коп/л подорожали бензин марки А-95 и дизельное топливо у Shell, а «двойка» — на 50 коп/л.

«Автотранс» поднял цену на бензин марки А-95 до 23,93 грн/л (+1 грн/л), бензина А-92 и ДТ — на 50 коп/л, до 22,43 грн/л и 22,48 грн/л, соответственно.

В августе сети АЗС ОККО и WOG повысили цены на все виды топлива на 50 грн/л. Цены на бензин А-95 выросли до 26,49 грн/л, на А-92 и дизельное топливо — до 25,49 грн/л. Настолько же все виды топлива подорожали на станциях SOCAR и «Параллель».

Glusco и BVS подняли цены на все бензины и дизтопливо на 40 коп/л. Также за месяц топливо подорожало на 0,1–1 грн/л в таких сетях как «БРСМ-нафта», Chipo, Marshal, Motto и др. (см. табл.).

Как сообщал enkorr, несмотря на троекратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, крупнейший игрок рынка нефтепродуктов — консолидированная сеть группы «Приват» удерживает неизменные цены на АЗС в течение последних четырех месяцев.

По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это стало основной причиной низкой динамики розничных цен в целом на рынке. За четыре месяца рост средних цен составил менее 4% (0,80-0,85 грн/л в зависимости от вида топлива). При этом премиальные сети (WOG, ОККО и другие) повысили цены в мае-августе на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, «БРСМ-Нафта», — на 2 грн/л.

«Слабый рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать скорый рост оптовых и розничных цен на 1 грн/л», – отмечал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падает третий квартал подряд.