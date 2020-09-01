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В августе розничные цены на АЗС выросли на 30-80 коп/л
15:59 31.08.2020 |
В августе 2020 года средняя стоимость нефтепродуктов на АЗС выросла на 0,20 грн/л. Так, средняя цена по стране бензина А-92 составляет 22,03 грн/л, А-95 — 23,09 грн/л, ДТ — 22,52 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Наибольший рост цен был зафиксирован в сетях UPG, Shell, и «Автотранс». На станциях UPG бензины подорожали на 80 коп/л, ДТ — на 50 коп/л. На 80 коп/л подорожали бензин марки А-95 и дизельное топливо у Shell, а «двойка» — на 50 коп/л.
«Автотранс» поднял цену на бензин марки А-95 до 23,93 грн/л (+1 грн/л), бензина А-92 и ДТ — на 50 коп/л, до 22,43 грн/л и 22,48 грн/л, соответственно.
В августе сети АЗС ОККО и WOG повысили цены на все виды топлива на 50 грн/л. Цены на бензин А-95 выросли до 26,49 грн/л, на А-92 и дизельное топливо — до 25,49 грн/л. Настолько же все виды топлива подорожали на станциях SOCAR и «Параллель».
Glusco и BVS подняли цены на все бензины и дизтопливо на 40 коп/л. Также за месяц топливо подорожало на 0,1–1 грн/л в таких сетях как «БРСМ-нафта», Chipo, Marshal, Motto и др. (см. табл.).
Как сообщал enkorr, несмотря на троекратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, крупнейший игрок рынка нефтепродуктов — консолидированная сеть группы «Приват» удерживает неизменные цены на АЗС в течение последних четырех месяцев.
По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это стало основной причиной низкой динамики розничных цен в целом на рынке. За четыре месяца рост средних цен составил менее 4% (0,80-0,85 грн/л в зависимости от вида топлива). При этом премиальные сети (WOG, ОККО и другие) повысили цены в мае-августе на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, «БРСМ-Нафта», — на 2 грн/л.
«Слабый рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать скорый рост оптовых и розничных цен на 1 грн/л», – отмечал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о резком падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с осени 2018 года. При этом доходность оптовой торговли топливом падает третий квартал подряд.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 31 июля на 31 августа 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
WOG
|
25,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,91
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
Shell
|
23,69
|
0,55
|
25,45
|
0,80
|
24,45
|
0,80
|
SOCAR
|
25,98
|
0,49
|
26,98
|
0,49
|
25,98
|
0,49
|
БРСМ-Нафта
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
20,39
|
0,38
|
Glusco
|
22,55
|
0,40
|
24,55
|
0,40
|
23,55
|
0,40
|
KLO
|
22,79
|
0,30
|
23,79
|
0,30
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,43
|
0,50
|
23,93
|
1,00
|
22,48
|
0,50
|
UPG
|
22,30
|
0,80
|
23,30
|
0,80
|
21,50
|
0,50
|
Параллель
|
24,82
|
0,50
|
25,82
|
0,50
|
24,82
|
0,50
|
BVS
|
21,99
|
0,40
|
22,99
|
0,40
|
22,49
|
0,40
|
Chipo
|
21,46
|
0,35
|
22,46
|
0,35
|
21,52
|
0,48
|
Укр-Петроль
|
20,70
|
0,00
|
21,70
|
0,00
|
21,70
|
0,00
|
Marshal
|
19,80
|
0,30
|
20,80
|
0,30
|
18,80
|
0,30
|
SUN OIL
|
21,88
|
0,00
|
22,88
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Mango
|
19,98
|
0,00
|
20,98
|
0,00
|
20,19
|
0,16
|
Motto
|
19,86
|
-0,12
|
21,20
|
0,05
|
20,10
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
22,03
|
0,19
|
23,09
|
0,20
|
22,52
|
0,20
|
|
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